Mazepin „padáka“ nedostane, ujistil Haas

Nikita Mazepin byl jako jezdec Haasu potvrzen v první prosincový den – dříve než Michael Schumacher. Zhruba o týden později ale obletěly svět záběry, na kterých Mazepin osahává ženu. Jednalo se sice o jeho známou, které to údajně ani nevadilo, ale musíme to samozřejmě zasadit do kontextu dnešní doby a navíc Mazepin má za sebou už více kontroverzních momentů, včetně fyzického napadaní soupeře.

Haas proto začal situaci interně řešit. Před pár dny se téma opět vrátilo. Mazepin na sociálních sítích změnil popisek. Pietro Fittipaldi naopak uvádí, že je jezdcem Haasu.

Spekulace o možném konci Mazepina a jeho výměně za Fittipaldiho, který jako záskok za Grosjeana rozhodně nezklamal, dnes tým ukončil krátkým prohlášením.

„Tým Haas Fl by rád znovu potvrdil, že Nikita Mazepin a Mick Schumacher vytvoří jezdeckou sestavu pro mistrovství světa FIA formule 1 v roce 2021,“ uvedl tým.

Haas se dále odvolal na své prohlášení z 9. prosince, podle kterého bude situaci okolo Mazepina řešit interně. Situace nebude dále komentována.