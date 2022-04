Mazepin nesouhlasí se sankcemi. Mluví o cancel culture

Mazepinův otec je ruský oligarcha s vazbami na Vladimira Putina. Bývalý jezdec Haasu sám ruského prezidenta v minulosti chválil za to, „co udělal pro ruský sport.“

Reálně ale právě kvůli Putinovi přišel Mazepin o sedačku a Rusko o grand prix.

„Nesouhlasím s tím, aby na mě byly uvaleny sankce, a už dříve jsem řekl, že proti tomu hodlám bojovat,“ řekl Mazepin pro BBC.

„Možná teď není ten správný čas, protože když se podíváte na celou situaci, která se děje proti sportovcům celkově, je to cancel culture proti mé zemi.“

Kultura rušení (anglicky cancel culture nebo call-out culture) je označení pro moderní formu ostrakismu, která vytlačuje jedince ze sociálních nebo profesionálních kruhů, buď v online prostředí na sociální sítích, nebo v reálném prostředí, nebo v obojí. Více na Wikipedii.

Mazepina se zeptali na to, co ruská armáda páchá na Ukrajině. „Žiji ve stejném světě jako vy. Je velmi bolestné to sledovat na mnoha úrovních. Moje pocity jako člověka a jako někoho, kdo chce žít ve velmi mírumilovném světě, se změnily. Ale budu k vám upřímný, vidím obrovské riziko v tom, že o tom něco řeknu, protože nikdy neuspokojím všechny, a proto budu veřejně mlčet.“