Mazepin málem havaroval, když chtěl zjistit, kolik přítlaku F1 ztratí jízdou za jiným vozem

Nováček v sestavě amerického týmu Haas pokračuje v přípravách na svou první sezónu ve formuli 1. Po pátku, kdy odpoledne odjel 70 kol, přidal v sobotu dopoledne dalších 76 a zajel sedmý čas.

Při výjezdu ze třetí zatáčky ale málem ztratil kontrolu nad svým vozem, když jel těsně za alfou romeo Antonia Giovinazziho. Mazepin následně vysvětlil, že se snažil jet blízko za svým soupeřem, aby zjistil, kolik přítlaku monopost F1 ztratí, když nejede v čistém vzduchu.

Během oficiálních předsezónních testů má přitom Mazepin první možnost vyzkoušet si letošní monopost VF-21.

„Je to známé téma, že vozy formule 1 mají velký přítlak a jízdou za jiným vozem spoustu přítlaku ztrácí. Kvůli tak omezenému množství jízd a tomu, že na startu závodu v Bahrajnu bude velmi pravděpodobně přede mnou spousta vozů, jsem chtěl zažít, jaké množství přítlaku ztratím,“ vysvětlil Mazepin pro Motorsport.com.

„Zažil jsem to. Abych byl upřímný, málem jsem havaroval, protože vítr byl obrovský. Byl to trochu znepokojující moment, ale je dobré si to zkusit.

„Antonio jel s menším množstvím paliva a nebylo to tak, že by jel několik kol po sobě, zatímco já si zkoušel odjet celou délku závodu a moje rychlost byla nižší. Tak mě předjel. Chtěl jsem zůstat za ním a naučit se to.“

Se ztrátou přítlaku při jízdě těsně za svým soupeřem se piloti F1 potýkají již dlouho. Přítlačné síly jsou přitom větší, než jaké Mazepin zažil během posledních dvou let ve formuli 2.

„Myslím, že je tu velký rozdíl, ale není to pro mě překvapení. I F2 má velký přítlak. Je to těžší auto. Není to pro mě ale nic nového, protože závody jsou náročnější.“