Mazepin je zklamaný přístupem Haasu. Do týmu se už vracet nechce, nevěří mu

„Velmi si vážím vztahů,“ řekl Mazepin. „Věřím, že F1 je jedinečný sport, protože je hodně o budování týmu.“ Mazepin uvedl, že je „velmi zklamaný způsobem, jakým to bylo řešeno.“

Mazepin samozřejmě naráží na svůj konec, který přišel po invazi Ruska na Ukrajinu. Tým ukončil smlouvu s Mazepinem i firmou jeho otce.

„Od té doby, co jsem odjel z Barcelony, jsem se obával o svou budoucnost a bylo mi řečeno, že pokud mi FIA nebo řídící orgán dovolí závodit podle jejich pravidel, a já jsem s nimi souhlasil, nebudou podnikány žádné kroky, kterými bych přišel o sedačku, protože k tomu není žádná zákonná povinnost ani důvod.“

„Ve svých předchozích vztazích s Guntherem, které jsem hodnotil jako velmi dobré a vážil si ho jako člověka, jsem byl zvyklý věřit na 101 % jeho slovům. Je to šéf týmu, a když něco řekne, tak se to obvykle stane.“

„Ale od té doby, co se to stalo, jsem od týmu neslyšel žádnou informaci. A o mém vyhazovu jsem se dozvěděl ve stejnou dobu, kdy se to dostalo do médií.“

„Když jsem viděl, že FIA umožnila sportovcům soutěžit pod neutrálním statusem, tak se mi velmi ulevilo. A doufal jsem, a abych byl upřímný, měl jsem pocit, že naděje je velká, že budu moci závodit. Ale 5. března v 11:45 moskevského času se věci změnily. A já jsem přišel o svůj sen, o který jsem usiloval 18 let svého života.“

Uralkali už uvedla, že bude chtít vrátit peníze, které do týmu vložila pro letošní sezónu. Mazepin také nevylučuje právní kroky.

„Řekl bych, že je dobré nechat si k dispozici všechny možnosti, ale rozhodně se nechci vrátit na místo, kde mě nechtějí. A jak víte, F1 je nebezpečný sport. Na tým, se kterým spolupracujete, se musíte spolehnout a věřit mu. Je to otázka bezpečnosti. A myslím, že je fér říct, že tu důvěru v ně nemám.“

„Pokud jde o podporu ze strany týmu, mám pocit, že jsem měla být větší, protože neexistoval žádný právní důvod, který by týmu umožnil ukončit mou smlouvu při splnění právních podmínek.“