Mazepin chce uspět s Haasem a po skončení ve F1 šéfovat velké firmě

Nikita Mazepin si „udělal jméno“ už v juniorských sériích. Nešlo jen o dění na trati. V roce 2016 v evropské F3 napadl a udeřil pěstí Calluma Ilotta, za což dostal zákaz startu v jednom závodě.

Ostatní jezdci ho označují za bezohledného a agresivního jezdce. Samotný Mazepin to ale vidí jinak.

„Mám dobrý cit pro limity vozu,“ řekl Mazepin pro německý Bild. „Někteří jezdci se nechávají předjíždět příliš snadno, protože pouze zvyšují rychlost svého vozu a nepřekračují limity. To bych nikdy neudělal. Využívám každou příležitost, abych dosáhl co nejlepšího výsledku. Samozřejmě bez porušení pravidel.“

Nikdy nebylo snadné mě předjet.

„Takhle jezdím už od dob, kdy jsem závodil na motokárách. Nikdy nebylo snadné mě předjet, ani když jsem seděl v pomalejším autě. Žijeme ve světě, ve kterém bojujeme o milisekundy. Musíte využít každou příležitost.“

Ve formuli 1 vídáme velkou rivalitu mezi týmovými kolegy. Velmi často jde o jezdce, kteří bojují o titul, nebo paradoxně nebojují o nic... Haas letos zatím nebodoval a oba jeho jezdci asi nejvíce soupeří mezi sebou.

Mezi Schumacherem a Mazepinem už došlo k několika incidentům na trati i ostřejším výměnám názorů. Mazepin popsal svůj vztah ze Schumacherem jako „očekávatelný“.

„Jsme týmoví kolegové, kteří chtějí být lídry týmu. Nechce se smířit s tím, že by byl číslo dvě a já také ne. Na trati ho chci porazit stejně jako kterýkoli jiný jezdec. Tímto způsobem se navzájem nutíme k lepším výkonům.“

Přestože došlo k incidentům, přišla také pozvání na dovolenou u toho druhého. „Přátelé je možná trochu moc silné slovo, ale vzájemně se respektujeme. Pro mě existují dva Mickové. Mimo trať ho mám velmi rád. Libí se mi, jaký je. Jsme stejně staří, ambiciózní a talentovaní. Kdyby někdy potřeboval pomoc, vždy bych se ho snažil podpořit.“

Haas nedávno potvrdil jezdeckou sestavu pro rok 2022. Zůstávají Mazepin i Schumacher.

„Mick si své místo ve formuli 1 zaslouží na 110 procent. Pokud vím, jiná možnost pro něj neexistovala. To samé platí i pro mě. Oba jsme rychlí. Chci s ním svádět souboje. Vzájemně se motivujeme. Vím, že musím trénovat, abych s ním udržel krok, protože on to dělá každý den. Ani on si nemůže oddechnout, jinak by prohrál.“

„Pochází z velmi talentované rodiny. To, v čem byl jeho otec Michael tak dobrý, můžete vidět i na Mickovi. Je mi ctí s ním závodit. Pozorně sleduji, co dělá dobře, a snažím se to dělat ještě lépe.“

Jméno Mazepin se objevilo v souvislosti s F1 už před letošní sezónou. Sponzorem Haasu je firma Uralkali Mazepinova otce Dmitrije, který už měl párkrát nakročeno ke koupi týmu.

Mám své místo, protože jsem závodní jezdec a tým ve mně vidí přínos.

„Mám své místo, protože jsem závodní jezdec a tým ve mně vidí přínos. Důvodem sponzorství je skutečnost, že společnost vidí ve formuli 1 příležitost pro nový byznys. Jsem jediný ruský jezdec a ruská společnost bude samozřejmě vždy chtít investovat do týmu, ve kterém má krajana.“

Přestože je nyní Mazepin sponzorem Haasu, nelze vyloučit, že by mohl některý z týmů koupit.

„To by pro něj byla zajímavá možnost. Ze všeho, co začal, vytěžil zlato. Ale jsem velmi loajální k Haasu, takže pokud by si ho koupil, bylo by zajímavé sledovat, jak se s ním utkají a snad ho i porazí.“

Mazepin však nevyloučil možnost, že by za případný tým svého otce jezdil. „Nevylučoval bych to. V současné době jsem členem týmu, který je v mistrovství světa konstruktérů desátý z deseti. Ale řekl jsem, že jsem loajální. Chci s Haasem uspět.“

Mazepin také prozradil, že vedle závodění ve formuli 1 studuje. Už získal bakalářský titul a pokračuje v magisterském studiu. „Věřím, že jednoho dne mě uvidíte v čele velké společnosti,“ dodává.