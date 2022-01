Mazepin chce letos zlepšit vztahy s členy týmu Haas

Mazepin stejně jako jeho týmový kolega Mick Schumacher má za sebou první sezónu ve F1. Jelikož tým Haas vloni vůbec nevyvíjel svůj monopost, aby se připravoval na nová technická pravidla v roce 2022, pohybovali se oba jezdci na posledních pozicích.

Pro svou druhou sezónu u amerického týmu chce ruský pilot zapracovat na vztazích s dalšími členy týmu.

„Naučit se správně jednat v týmu. Myslím, že to je něco, co potřebuji zlepšit,“ řekl 22letý Mazepin pro Motorsport.com.

„Cítím se velmi dobře, když pracuji s třemi, čtyřmi nebo pěti lidmi. Když jsou jich ale stovky, tak mi chybí čas, i ten osobní, který potřebuji věnovat lidem. To je to, co potřebuji. Když je tým tak velký, musíte přijít s nápady, jak sjednotit všechny na různých kontinentech. V malém týmu se o věcech přirozeně mluví. Když je ale v týmu 40 lidí, je to něco jiného.“

Americký tým má skutečně na světě několik sídel. Zatímco vedení týmu sídlí ve Spojených státech amerických v Kannapolis v Severní Karolíně, v britském Banbury je továrna.

Další dvě oddělení jsou v Itálii. V Maranellu spolupracují s Ferrari coby dodavatelem pohonných jednotek a v italském Varanu mají další pobočku v blízkosti výrobce šasi Dallary, se kterou Haas rovněž spolupracuje.

„Existují některé klíčové oblasti, kterým se musíte věnovat. Je to vaše motivace, protože jsme lidské bytosti a stejně jako všem ostatním nám občas chybí motivace. Občas se probudíme se špatnou náladou a nemáme tolik energie jako ostatní lidé, ale stále musíme jít a podávat výkony,“ vysvětluje Mazepin.

„Auto je velmi obtížné na řízení a vyžaduje extra dobré vyvážení nebo velmi dobrou práci, abyste našli to správné vyvážení, na tom také musím zapracovat.