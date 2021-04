Mazepin byl překvapen úrovní intenzity F1

Nováčci to nemají letos zrovna snadné. Za sebou mají jen 1,5 dne testů s letošním vozem. U Haasu jsou navíc dva nováčci, takže si nemohou ani pomáhat s nastavením apod. Kromě toho Haas téměř nevyvíjel auto.

„Jsme oba ve stejné pozici. Zatím pro mě byla F1 překvapivě intenzivní,“ řekl Mazepin pro Autosport.

„Věděl jsem, že je to intenzivní, ale dvě kvalifikace, které jsem absolvoval, byly docela hektické. Času je méně a děje se spousta věcí. Takže jo, je to velká křivka učení.“

V Imole Mazepin kolidoval v úvodu závodu s Latifim. Jeho haas ale neutrpěl větší škody a Mazepin se dokázal dostat do cíle. Podle něj je to vzpruha, protože jako nováček potřebuje odjet co nejvíce kilometrů.

„Je velmi důležité se stále učit. V současné době jde o vzestupnou křivku. Je potřeba udělat spoustu práce. Je to úplně jiná série, než v jaké jsem byl zvyklý jezdit a je to náročné.“