Maximální spolehlivost a málo odstoupení. Letošní sezóna je v tomto ohledu zatím rekordní

Lando Norris dnes na Maxe Verstappena ztrácí 52 bodů. Nebude snadné to dohnat a velkou roli může hrát odstoupení. Nedokončený závod dnes hraje důležitější roli než dříve, protože odstoupení jsou méně častá a rozdíl plus mínus jedno odstoupení v sezóně tak více bolí.



Lewis Hamilton odstupuje z Velké ceny Malajsie 2016. Odstoupení hrálo důležitou roli v jeho boji s Nicem Rosbergem.

Foto: Getty Images / Charles Coates

Sezóna s nejmenším procentem odstoupení

Celkový počet odstoupení v sezóně můžeme porovnat s celkovým počtem startů, což je součet vozů, které odstartovaly do všech závodů v dané sezóně.

V současné době se nám počet vozů za normálních okolností nemění. Letos jsme měli 18 závodů. Do každého odstartuje běžně 20 vozů, což znamená 360 startů (18 x 20).

Reálně je to méně. V Austrálii odstartovalo 19 vozů (Sargeant půjčil auto Albonovi), což se zopakovalo také v Silverstonu, kde Gasly kvůli technickým problémům neodstartoval.

Letos jsme tedy viděli 358 startů a celkem 33 odstoupení.

Počty odstoupení v letošní sezóně

Jezdec DNF Alexander Albon 4 Júki Cunoda 3 Sergio Pérez 3 Daniel Ricciardo 2 Logan Sargeant 2 George Russell 2 Pierre Gasly 2 Čou Kuan-jü 2 Lande Stroll 2 Carlos Sainz 2 Kevin Magnussen 2 Max Verstappen 1 Lewis Hamilton 1 Valtteri Bottas 1 Nico Hülkenberg 1 Esteban Ocon 1 Charles Leclerc 1 Lando Norris 1 Celkem 33

Samozřejmě jde o celkový počet DNF, ve kterém jsou technická odstoupení i nehody, kolize a jejich následky.

33 odstoupení u 358 startů je 9,2 %, což je nejméně v celé historii formule 1. Máme před sebou samozřejmě ještě šest závodů, takže číslo se může změnit a patrně spíše zhoršit. V tradičním přehledu statistik po skončení sezóny se tak podíváme na toto číslo znovu.

Z 33 odstoupení je jen 12 technických – tedy 3,4 % z počtu startů. V ostatních případech jde o nehody, kolize a jejich následky.

Není divu, že v posledních sezónách máme velmi často závody, které dokončí všichni jezdci. Z 15 závodů v historii, které dokončili všichni, byly 3 letos a 11 jich bylo v současné hybridní éře!

Má to také další důsledek. Už 9 závodů v řadě jsme neviděli na trati safety car. Dokonce jsme ho neviděli ani v Singapuru. V tomto případě nejde samozřejmě jen o spolehlivost, ale také menší počet nehod.

Podle Fernanda Alonsa je to způsobeno tím, že současné vozy s přízemním efektem jsou rychlejší, když nejedou na limitu.

„Proto někdy v závodech, protože všichni jedeme na 90 %, musíme se starat o pneumatiky, spotřebu paliva a všechny tyto věci, nevidíme příliš mnoho problémů a nevidíme příliš mnoho safety carů nebo nehod,“ řekl Alonso pro Motorsport.com.

„Auta jsou spokojenější, když se jede takovou rychlostí. Je to trochu proti instinktu jezdce, který je takový, že nasadíte nové pneumatiky, vyjedete do kvalifikace a jedete na 110 %, pokud to jde. Ale s tímto autem je to někdy něco, co musíte zvládnout.“

Závody, které dokončili všichni jezdci GP Nizozemska 1961 GP USA 2005 (kde ale 14 vozů nestartovalo) GP Itálie 2005 GP Evropy 2011 GP Číny 2016 GP Japonska 2016 GP Rakouska 2019 GP Francie 2021 GP Belgie 2021 (odjeto jen pár kol za safety carem) GP Turecka 2021 GP Miami 2023 GP Španělska 2023 GP Bahrajnu 2024 GP Španělska 2024 GP Nizozemska 2024

Nejlepší a nejhorší sezóny

Autosport (Forix) nabízí přehled počtu odstoupení v minulých sezónách. Historicky je na druhém místě sezóna 2021 s 12,1 %, na třetím jsou pak sezóny 2019 a 2023 s 13,8 %.

V roce 2021 byl podíl technických odstoupení 5,9 % (na celkovém počtu startů).

Nejhorší sezónou v historii byla ta v roce 1984 s 59,8 % odstoupení – v absolutních číslech to bylo 245 odstoupení v 16 závodech. Míra odstoupení se pohybovala v průběhu sezóny mezi 40 až 76 %. Nehorší byl závod v Detroitu. Z 26 vozů bylo klasifikováno jen 5. Když odmyslíme dvě diskvalifikace, tak zde bylo 19 odstoupení a z toho 12 kvůli technickým problémům.

Mezi prvními pěti nejhoršími sezónami jsou čtyři z 80. let (1984, 1986, 198 a 1985). Jak na tom byla F1 v průběhu dekád?

Příští rok přijdou nové vozy a nové pohonné jednotky, takže existuje potenciál, že se spolehlivost opět dočasně zhorší.

% DNF některých jezdců