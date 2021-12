Max vyhrál férově, říká Ecclestone. Je rád, že mistrem světa je někdo nový

„Vyhrál to férově, což je dobrá věc,“ řekl Ecclestone pro Sky News.

„A předpokládám, že lidé jsou nyní stejně rádi, když vidí novou tvář, která vyhrála šampionát. Od Lewise jsme jich viděli sedm, protože je tak dobrý.“

Ecclestone nevidí na událostech, které předcházely poslednímu kolu, nic špatného.

„Je absurdní si myslet, že Hamilton byl okraden, jak jsem to četl. V prvním kole vyjel z trati, přejel šikanu a bez trestu se vrátil před Verstappena, takže by si neměl moc stěžovat. Tyto věci se ve sportu dějí vždy. Neměli bychom obviňovat ředitelství závodu, udělali přesně to, co bylo správné.“

Ecclestone doufá, že se Mercedes nakonec proti výsledku svého protestu neodvolá.

„Bylo by to to nejhorší, co mohou udělat. Vyšli by z toho jako ti, kteří nevědí, jak prohrát.“

„Osobně jsem byl rád, že Lewis nezískal osmý titul, protože spolurekord sedmi šampionátů drží Michael Schumacher. A já bych nerad viděl, kdyby byl překonán.“