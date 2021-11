Max Verstappen připomíná Todtovi Kimiho Räikkönena

„Max je tak trochu jako Kimi,“ řekl Jean Todt pro RaceFans. „Velmi přímý, talentovaný, s omezeným zájmem a soustředěný jen na jedno. Je lhostejný.“

Verstappen bojuje o titul s Lewisem Hamiltonem, který na rozdíl od něj má na kontě už sedm titulů. „Lewise mám samozřejmě také rád,“ pokračuje Todt, který obdivuje to, že se Hamilton drží na absolutním vrcholu tak dlouho.

„Samozřejmě víte, že je to jednodušší, když dlouhodobě jezdíte& s nejlepším autem, nejlepším týmem. Ale má vášeň. Myslím, že to, že je angažovaný, je velmi dobré. Neznamená to, že vždy souhlasím s tím, jak se angažuje, ale má své přesvědčení, vyjadřuje ho, takže se mi to líbí, respektuji to.“

„Někdy mám pocit, že by to šlo udělat jinak, ale to, že se chce angažovat, že chce být hráčem v záležitostech, kde cítí, že na tom záleží, to respektuji.“

Todt není překvapený tím, že o titul bojují letos dva jezdci ze dvou týmů.

„Nebylo to nečekané. Je jasné, že čím větší stabilitu pravidel máte, tím menší je prostor pro revoluci.“

„Věděli jsme, že každý tým má jednoho výjimečného jezdce – to neznamená, že ten druhý není dobrý. Je jasné, že k tomu, abyste byli ve formuli 1, potřebujete být dobrým jezdcem, zejména kvůli způsobu, jak získat super licenci apod. Ale také víme, že máte určité množství jezdců, kteří jsou obdařeni extra talentem a extra darem, a pokud se to spojí s autem, vidíme, co vidíme.“