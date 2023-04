Max Verstappen měl tvrdou školu. Vždy byl psychicky velmi silný, říká o něm jeho otec

Max Verstappen má na kontě dva tituly mistra světa a míří za třetím. Do historie se ale zapsal už v okamžiku, kdy se poprvé postavil na startovním rošt královny motorsportu. V té době mu bylo 17 letech a 166 dní, což je rekord, který už zřejmě nikdo nikdy nepřekoná. Cesta do F1 ale byla tvrdá.

„Trenérem“ Maxe Verstappena byl jeho otec Jos, který sám závodil ve F1. Jeho největším úspěchem byly dvě pódia. Před debutem syna se ale možná nejvíce zapsal do povědomí fanoušků svou zastávkou v boxech ve Velké ceně Německa 1994, kde jeho vůz začal hořet.

Po odchodu z F1 se věnoval přípravě syna. Když v roce 2003 z F1 odešel, bylo Maxovi šest.

Aby Maxovi zabránil v brzkém a snadném úspěchu, zakazoval mu například během závodů na motokárách předjíždět soupeře tam, kde to bylo nejsnadnější.

Verstappen jednou vzpomínal, jak během své předposlední sezony v motokárách na jednom závodě „jezdil jako brambora“. Jeho výkon přivítal jeho otec pořádnou ranou do helmy a hrozbou, že pokud se nedá dohromady, sbalí se a pojede domů.

„Pěkný budíček. Potřeboval jsem to,“ prohlásil Max. „Táta nikdy neřekl, že budu šampion,“ uvedl Verstappen vloni pro Channel 4. „Vždy byl opačného názoru, říkal mi, že budu řidič kamionu nebo něco jako řidič autobusu. Vždy mě, myslím v dobrém slova smyslu, nutil uvědomit si, že to, co jsem v té době dělal, nestačilo.“

„Jsou lidé, kteří říkají, že jsem špatný otec, protože jsem týral své dítě,“ řekl Jos Verstappen v novém dokumentu s názvem „Anatomie šampiona“, který vydala společnost Viaplay. „Já ho ale nikdy netýral!"

„Vychovával jsem ho, byl jsem na něj tvrdý. Takový byl můj plán, mnoho lidí si nedokáže představit, co je potřeba k dosažení absolutního vrcholu ve sportu.“

„Vím, že se mnou není nejjednodušší pracovat, a od Maxe jsem toho vyžadoval hodně. Ale on to všechno dokázal vydržet. Vždy byl psychicky velmi silný.“

„Potřeboval jsem, aby pochopil, co je v životě důležité. Pro Maxe to bylo samozřejmě těžké. Ale myslím, že ho to také motivovalo. Chtěl ukázat, že to zvládne i beze mě."

Jos Verstappen měl v minulosti několikrát problémy s domácím násilím. V lednu 2012 byl zatčen po obvinění, že v Roermondu najel autem do své bývalé přítelkyně. Po dvou týdnech byl propuštěn poté, co bylo obvinění staženo.

„Samozřejmě, že to byl zvláštní pocit, navštívit tátu a vidět ho takhle,“ řekl Max. „Rozhodně to bylo jedno z nejtěžších období mého života. Ale myslím, že mě to nakonec posílilo.“

Jos mezitím popsal tuto událost jako zlomový bod ve svém životě. „Ve vazbě to bylo těžké. Řekl jsem si, že se to už nesmí opakovat. Změnilo mě to. Byl jsem nucen podívat se na sebe do zrcadla a otevřelo mi to oči.“



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Max Verstappen zatím vlastní děti nemá – ačkoliv jeho přítelkyní je Kelly Piquet, která vychovává dceru, jejímž otcem je Daniil Kvjat.

„Určitě chci mít děti, a pokud budou chtít závodit, je to v pořádku,“ řekl Verstappen loni po zisku svého druhého titulu mistra světa nizozemskému listu De Limburger.

„Myslím si ale, že bych to udělal jinak, než jak jsme to řešili s mým otcem. Možná budu uvažovat úplně jinak, až přijde čas. Ale ta vášeň, kterou měl, šla hodně daleko. Dělal pro mě všechno. Ladil motory, připravoval motokáry. Neumím si představit, že bych to dělal já. Každopádně nebudu své děti tlačit do závodění. Musí to chtít samy.“