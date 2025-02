Max Verstappen je v čele šampionátu už více než 1000 dní

Velká cena Španělska 2022. Charles Leclerc musel po startu z pole position před polovinou závodu odstoupit kvůli problémům s pohonnou jednotkou. Závod vyhrál Max Verstappen, který se díky tomu dostal v šampionátu na první místo právě před monackého pilota.

A od té doby už na čele šampionátu zůstal. Od 22. května 2022 uplynulo dnes 1000 dní. A není to konec. Verstappen samozřejmě bude v čele šampionátu minimálně ještě měsíc a dva dny do Grand Prix Austrálie, která se jede 16. března. Pokud tento závod nevyhraje, tak samozřejmě o vedení přijde, protože po Austrálii bude v čele šampionátu vítěz tohoto závodu.

Verstappen i nadále nevyšuje rekord. Na druhém místě je Michael Schumacher, který byl v čele šampionátu nejdéle v řadě 896 dní a to od Velké ceny USA 2000, kde překonal Miku Häkkinena, do prvního závodu v sezóně 2003, kde v Austrálii vyhrál David Coulthard, a tak se do čela šampionátu dostal on.

Schumacher nyní kromě druhého místa drží také třetí – mezi GP Kanady 2003 a Austrálii 2005 byl v čele šampionátu 630 dní.

Za ním jsou pak Ayrton Senna (581 dní), Alberto Ascari (574 dní) a Fernando Alonso (560 dní).

Přestože jsme zde měli dlouhá léta dominanci Mercedesu, Lewis Hamilton je v tomto ohledu až na 7. místě. Nejdéle byl v čele šampionátu 546 dní mezi Singapurem 2014 a Austrálií 2016.

Michael Schumacher ve své kariéře strávil ve vedení šampionátu celkem 2562 dní. V případě Hamiltona je to zatím 2436 dní.