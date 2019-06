Max Verstappen by si rád zkusil Le Mans se svým otcem

Aston Martin je sponzorem Red Bullu a na Valkýrii se podílí Adrian Newey. Red Bull by tak nemusel mít problém Maxe Verstappena do Le Mans pustit – pokud v té době bude Verstappen ještě jeho jezdcem.

„Nemluvili jsme o tom, ale ano, toužím jednoho dne jet v Le Mans,“ řekl Verstappen pro Crash.net.

„Nevím, kdy se tak stane. Bavím se o tom také se svým otcem, takže musí trochu trénovat! Pokud budu chtít jet v Le Mans, chtěl bych to udělat s tátou.“

Jos Verstappen jel v Le Mans v minulosti dvakrát. V roce 2008 vyhrál třídu LMP2 s holandským týmem Van Merksteijn Motorsport. O rok později jel za Aston Martin Racing ve voze LMP1 postaveném Lolou a skončil celkově na 13. místě.

Max Verstappen řekl, že závody pozorně sledoval. „Myslím, že je to velmi cool závod.“

Verstappenovi se líbí, že je na trati spousta různých vozů v několika kategoriích a jezdec si musí poradit s provozem na trati. Také se mu líbí závodění v noci. Zatím si Le Mans vyzkoušel jen v on-line světě.

„Pokud to nebude termínově kolidovat... viděli jste, že Nico (Hülkenberg) to udělal a vyhrál. Samozřejmě, že vždy budu chtít vyhrát, ale je to i o štěstí. Je to velmi dlouhý a bláznivý závod. Může se stát spousta věcí.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson