Max ukázal, kdo je nyní nejlepší, tvrdí Jos Verstappen

Po velkých cenách USA a Mexika byl Max Verstappen mnohými krizitován za způsob svého závodění, zejména pak v kontextu jeho soupeření s Landem Norrisem, které bylo často na hraně (a dle sportovních komisařů někdy i za ní).

Během uplynulého víkendu v Brazílii nicméně Verstappen ukázal svoji lepší stránku, když se mu po startu ze 17. místa podařilo v deštivých podmínkách zvítězit s náskokem 19 sekund, byť mu do karet nahrálo přerušení závodu krátce před jeho polovinou, díky kterému získal pit stop „zdarma“.

Podle Jose Verstappena tímto výkonem jeho syn ukázal, že je momentálně v F1 tím nejlepším jezdcem.

„Dnes ukázal, kdo je nejlepší,“ uvedl bývalý pilot F1 ve vysílání Sky Deutschland.

„Věřím také, že byl velmi motivovaný po negativních komentářích ze strany anglických novinářů a některých jezdců. Myslí si, že ho připravují o dobrou náladu, ale on se díky tomu jen lepší. Jsem velmi hrdý na to, co předvedl. Myslím, že celý svět viděl, kdo je ten nejlepší,“ dodal někdejší pilot Benettonu či Minardi.