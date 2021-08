Max to má těžké, není Brit, říká Alonso a očekává divoké první kolo

Max Verstappen se včera na tiskové konferenci trochu naštval, když se ho zeptali na souboj s Hamiltonem a kolizi v Silverstonu.

„Asi cítím to, co teď prožívá,“ řekl Alonso. „Je to mladší kluk, který bojuje s legendou, se šampionem. Není to Brit, takže to pro něj bude vždy těžší.“

Alonso uvedl, že na startu zítřejší Velké ceny Maďarska bude opatrný, protože očekává další drama, do kterého budou zapojeni soupeři o titul.

Alonso do závodu odstartuje z devátého místa, ale mívá dobré starty. „Pokusíme se získat zpět nějaké pozice,“ řekl Alonso. „Myslím, že se nám to podaří.“

Jezdec Alpine očekává, že získá okamžitou výhodu díky startu z čisté strany startovního roštu. „Je to jeden z okruhů, na kterém je start z čisté strany znatelnější, takže mým přáním je být v prvním kole o něco výše.“

„Ale myslím, že musíme být opatrní, protože před námi se podle mě může zase něco stát. Máme tam Maxe startujícího na červené (měkké) pneumatice, Lewise na žluté (střední).“

„Za nimi máme Checa, Gaslyho. Pak Norrise a Leclerca, což jsou jedni z nejlepších startujících.“

„Takže v první zatáčce to bude trochu akční a my musíme být chytří, abychom se vyhnuli jakýmkoli problémům a těžili z toho, co se před námi stane. Chceme čisté první kolo, protože tam možná budou nějaké pozice, které jsou zadarmo.“