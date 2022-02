Max? Skvělý soupeř, říká Lewis Hamilton

Verstappen se v loňské sezoně stal mistrem světa díky předjetí Lewise Hamilton v posledním kole posledního závodu roku na trati Yas Marina poté, co ze strany tehdejšího ředitele závodů F1 Michaela Masiho došlo k jeho kontroverznímu restartu.

Podle Hamiltonova vyjádření však Britovo stažení se do ústranní po hořké porážce nemá co dočinění s jeho osobními pocity vůči Verstappenovi.

„S Maxem to nemá nic společného. Max s tou příležitostí naložil tak, jak by to udělal kterýkoliv jiný pilot. Je to skvělý soupeř a bude nás čekat další souboj podobný tomu loňskému. Pochopitelně díky takovým závodům rosteme a odnášíme si z nich zkušenosti, nemám s ním ale žádný problém,“ uvedl Hamilton pro magazín Racer.

„Mezi mnou a ostatními piloty není žádná zlá krev. Nemyslím si, že je dobré lpět na nějaké zášti, proto se vždy posouvám vpřed a nelpím na minulosti. Jak už jsem řekl, cítím se svěží a plně koncentrovaný. Nemám žádnou tíhu na ramenou, nic mě nedrží zpátky.“

Hamilton, který se vyhýbal novinářům od finále loňské sezony, byl přítomen na Silverstonu během odhalení nového Mercedesu W13. Při této příležitosti také okomentoval změny, který FIA učinila pro řízení jednotlivých velkých cen. Ty by podle Brita měly přispět k tomu, aby se už neopakovala situace z loňské GP Abú Zabí.

„Na ten závod jsem se rozhodně znovu nedíval. V mé mysli je to uchováno jako čistá zkušenost a v hlavně jsem si to během týdnů po závodě přehrával stále dokola. Už si nevzpomínám, co jsem řekl Maxovi, mám to trochu v mlze.“

„Už se nechci ohlížet, chci hledět kupředu. Nic na světě ty události už nemůže změnit a neměnné jsou i mé pocity, proto je dobré vidět, že FIA činí kroky ke zlepšení těchto situací do budoucna.“

„Zodpovědnost je klíčová a my musíme vzít tento moment a využít ho k tomu, abychom se ujistili, že se něco takového v tomto sportu už nikdy nikomu nestane.“