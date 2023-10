Max se skoro nepotí, říká Hamilton. V USA studoval jeho jízdu a prahne po vítězství

Lewis Hamilton v Austinu nebyl daleko od Maxe Verstappena. Věří, že s jinou strategií měl možná i šanci vyhrát. Takhle alespoň studoval jízdu RB19.

Hamilton byl sice v USA diskvalifikován, ale v závodě byl blízko Verstappenovi. Využil toho ke studiu Verstappenovy jízdy.

„Myslím, že jediné místo, kde jsme s nimi pravděpodobně na stejné úrovni, je nízká rychlost,“ řekl Hamilton.

„Naše auto bylo v posledních letech obecně dobré v nízkých rychlostech. Ale čím vyšší rychlostí jedete, tím více se od nich vzdalujeme. Proto jsou na tratích, jako je Suzuka, tak rychlí.“

„Byla to dobrá zkušenost – být za nimi je vždy dobrá zkušenost, protože na vlastní oči vidíte, kde je auto silnější.“

„Dokážou se dostat na výkon dříve než většina z nás. Auto se smýká mnohem méně, degradace zadních pneumatik je mnohem snadněji zvládnutelná. Už jsem byl v takové pozici, kdy jsem měl mnohem stabilnější zadní část vozu. Je mnohem snazší udržet nižší teplotu pneumatik a jet déle. Odvedli v tomto směru lepší práci, mají stabilnější platformu, díky které se Maxovi jezdí mnohem, mnohem lépe.“

„Proto, když ho vidíte vystupovat z auta, ani se nepotí! On se tedy obecně nepotí...“

Hamilton je přesvědčen, že s optimální strategií mohl Verstappena porazit. „Byli jsme velmi blízko. V závěru jsem to cítil. Myslím, že kdybychom měli správnou strategii, byl bych vítězství mnohem blíž. Ale stejně je to jedno, protože nás diskvalifikovali. Už si ani nevzpomínám, jak moc mi to chybí. Už je to pár let.“

Hamilton se mohl dlouho pochlubit statistikou, že vyhrál alespoň jeden závod v každé sezóně, do které nastoupil. Vloni ale tato série skončila a brzy to budou dva roky od jeho 103. a zatím posledního vítězství.

„Užíval jsem si ten proces a cestu, kterou jsem s týmem absolvoval, pokud jde o snahu dostat auto zpátky tam, kde potřebujeme být. Na konci sezony se samozřejmě trochu přiblížíte, protože už dlouho nevyvíjí.“

Hamilton věří, že se brzy dočká. „Klíčové je pokusit se zajistit, abychom v prvním závodě nebyli zase o 1,5 sekundy pomalejší,“ řekl o startu další sezóny.

Mohl by se ale Hamilton dočkat už letos? Vloni Mercedes vyhrál. Byl to ale George Russell, kdo se radoval z vítězství na Interlagosu, na němž se pojede už za týden.

„Myslím, že loni jsme tu byli blízko, takže doufejme, že se jim možná tento víkend trochu přiblížíme – pokud se nám tento víkend podaří správně zvolit strategii, tak je možná budeme moci vyzvat,“ řekl Hamilton o Mexiku.

„Brazílie pro nás byla loni skvělým okruhem. Pokud se ukáže, že jsme tam zase blíž, opět nás čekají dva skvělé závody. Pak pojedeme do Abú Dhabí. Myslím, že se rozdíl opět zvětší. V těchto dvou následujících závodech máme podle mě největší šanci.“