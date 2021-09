Max se má ještě hodně co učit, říká Stewart a kritizuje nízký trest

„Verstappen dospívá déle, než se očekávalo,“ řekl Stewart pro Sportsmail. „Nejít se po tak vážné nehodě podívat na Hamiltona, když ho právě přejel, to opravdu nechápu. Zvlášť když je stále ve svém autě a zůstal tam dlouho, než vystoupil. Max se má ještě hodně co učit. Ale koho bude poslouchat?“

„Je velmi, velmi dobrý. Je teď pravděpodobně nejrychlejším jezdcem na startovním roštu, ale abyste byli správným šampionem, nemůžete se neustále zaplétat do nehod.“

Stewarta se zeptali, co by dělal, pokud by byl šéfem Red Bullu nebo Mercedesu.

„Kdybych byl šéfem jejich týmu, řekl bych jim: ‚Kristepane, už to nedělejte. To, že vedete světový šampionát, ještě neznamená, že se vám nemůže nic stát.‘“

Stewart si myslí, že oba zbytečně riskovali na nebezpečném místě. „Sportovní komisaři mají více informací, ale pokud si byli tak jistí, že Verstappen byl zcela na vině, proč dostane pouze trest poklesu o tři místa? Nebýt svatozáře, mohl Lewis zemřít. A údajný viník dostane jen pohlavek!“

Dodejme, že podle sportovních komisařů nebyl Verstappen „zcela na vině“, ale „převážně na vině“.

Silverstone

Monza