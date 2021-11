Max odvedl zatraceně dobrou práci, aby udržel Lewise za sebou, říká Horner

Christian Horner po závodě řekl, že se s Hamiltonem v Brazílii nedalo závodit.

„Myslím, že jsme se bránili, jak nejlépe jsme mohli, Max se snažil, závodil tvrdě. Ale dnes prostě nebyla šance.“

„Po vrcholech v Mexiku a Austinu tu máme... ne dno, ale je to těžké, když jsme vedli asi 75 procent závodu. Ale je týden do dalšího závodu. Oklepeme se a za týden se vrátíme do boje.“

Hamilton dominoval především v rychlosti na rovinkách. „Nový motor, mají tady monacké zadní křídlo. Takže je to velmi, velmi působivé. Max se proti tomu nemůže bránit. Jestliže kterýkoli jiný jezdec musel být do 0,4 sekundy, aby se přiblížil dost k předjíždění, Mercedesu stačilo 0,9 sekundy, aby se dostal na konci rovinky do brzdné zóny. Je to velmi silná zbraň, protože v posledních závodech nás čekají velmi rychlé tratě.“

„Max odvedl zatraceně dobrou práci, aby udržel Lewise za sebou tak dlouho. Včera jsme viděli, že tempo toho auta je prostě nezastavitelné, takže pro nás to bylo dnes o minimalizaci škod.“

„Gratuluji Lewisovi a Mercedesu, byli zde velmi rychlí. Pro nás to byly důležité body. To, že Checo zajel na konci nejrychlejší kolo, bylo o omezení škod.“