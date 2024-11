Max odjel skvělou sezónu, Norris pogratuloval Verstappenovi k čtvrtému titulu

Norrisovi ani šesté místo a nejrychlejší kolo zajeté v ulicích Las Vegas nestačilo na udržení se v boji o titul. Brit byl přitom posledním jezdcem, který ještě mohl Verstappenovi překazit oslavy čtvrtého titulu.

„Gratuluji Maxovi. I když jsme věděli, že šampionát je na 100 procent uzavřen, stále jsme v sobě měli malou naději, on ale odjel neuvěřitelnou sezónu. Když měl nejrychlejší auto, tak dominoval. Když neměl, stále mi byl v patách,“ řekl Norris pro Sky Sports F1.

„Zkomplikoval mi život. Jsem si jistý, že jsme mu občas zavařili i my. On ale odjel lepší sezónu a samozřejmě mu patří velká gratulace. To je hlavní.

„Závod byl náročný. Špatná rychlost, špatná přilnavost, špatná práce s pneumatikami, prostě z naší strany špatný víkend.“

Piastri sedmý

Na sedmém místě dojel v Las Vegas druhý pilot McLarenu Oscar Piastri. Australan dostal na začátku závodu pětisekundovou penalizaci za špatný start, kterou si odpykal během zastávky v boxech.

„Velmi náročný večer. Trápili jsme se s pneumatikami, takže na to se rozhodně musíme podívat. Nemyslím, že jsme doufali ve více, než kde jsme dojeli, ztráta je ale samozřejmě zklamáním. Gratuluji Maxovi k vítězství v jezdeckém šampionátu. V průběhu roku dobře bojoval a tento čtvrtý titul si zaslouží,“ řekl Piastri.