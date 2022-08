Max není normální, je to stroj, říká Villeneuve

„První polovina sezóny byla skvělá, opravdu skvělá na sledování a vzrušující. Stalo se toho hodně, ale co mi na tom přijde neuvěřitelné, je to, že si Max Verstappen vybudoval tak obrovský náskok,“ napsal Villeneuve ve svém tradičním sloupku pro Formule1.nl.

„Když se podíváte na všechny závody izolovaně, očekávali byste mnohem napínavější bitvu o titul. Nová pravidla fungují dobře, jezdci za sebou mohou jet mnohem déle a být v závodě agresivnější. To je dobré znamení. Už jsme viděli několik pěkných soubojů mezi Ferrari a Red Bullem. Ferrari je stejně silné, ne-li silnější, ale Red Bull má obrovský náskok. Ještě není nic rozhodnuto, do konce sezony zbývá ještě spousta závodů. Ale pokud bude trend pokračovat, pokud bude Verstappen dál jezdit na této úrovni a Red Bull se bude také dál vyvíjet, bude velmi těžké je zastavit.“

„A Max je stroj, on prostě není normální! Ani včera nebyl unavený, myslím, že ani nepotřebuje jet na dovolenou! Letos jede tak neuvěřitelně silně a tým nedělá žádné chyby. A když se něco pokazí, on a Red Bull vždy vytvoří ty nejlepší podmínky, aby to napravili. Včera mohl minimalizovat škody, nemusel vyhrát, ale vyhrál. Takhle jdou do závodu, nevytvářejí na sebe žádný tlak a pak to hrají extrémně dobře.“

„Mimochodem, zdá se, že auto se stále více dostává do Verstappenova rytmu. Sergio Pérez jako by od Monaka trochu ztratil své kouzlo, což je trochu zvláštní. Od té doby, co byl vůz vybaven vylepšeními to vypadá, jako by lépe seděl Verstappenově jízdnímu stylu. Předtím to bylo naopak, což je zvláštní. Možná je to tím, že se Verstappen více angažuje, ale není to tak, že by někdo řekl, že nyní vyvinou vylepšení, díky kterým bude Verstappen jezdit lépe a Pérez ne.“

„Něco jiného, co mě včera udivilo, byla rozhodnutí, která byla učiněna. Formule 1 je vrchol, všechno je na špičkové úrovni. Nejen jezdci, ale i mechanici, inženýři a stratégové. Jak se může více týmů, nejen Ferrari, rozhodnout pro tvrdé pneumatiky? Dokonce i poté, co Alpine ukázal, že je to bezcenná pneumatika. Copak nesledovali závod? Něco je tu strašně špatně. Je nepochopitelné, že taková věc se může stát ve sportu, kde pracují jen ti nejlepší z nejlepších.“