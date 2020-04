Max Mosley by letošní sezónu zrušil

Max Mosley držel otěže FIA v letech 1993 až 2009. Pokud by byl prezidentem FIA i dnes, preferoval by zrušení letošní sezóny.

„Pokud budeme čekat, riskujeme zhoršení situace,“ řekl Mosley v rozhovoru pro agenturu DPA.

„Neexistuje žádná záruka, že v červenci budeme moci znovu závodit. Je to velmi nejisté. Pokud nyní zrušíme sezónu, bude to pro týmy a pořadatelé grand prix jasnější, mohli by přijmout opatření a plánovat budoucnost.“

„Dokud nevíme, co pandemie z globálního hlediska udělá, je pro formuli 1 nemožné vytvořit racionální plány.“

Foto: Getty Images / Paul Gilham