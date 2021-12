Max je silnější než kdy dříve, říká Horner

„Nenechte se mýlit, boj o první titul ve F1 je intenzivním okamžikem v závodní kariéře, ale vyzrálost, kterou Max během sezóny prokázal, byla nesmírně působivá,“ napsal Horner ve svém sloupku pro webové stránky Red Bullu.

„Je uvolněný a s tlakem se vyrovnává neuvěřitelně dobře. Myslím, že jezdí lépe než kdykoli předtím.“

„Dobrým příkladem byl závod v Kataru, kdy neměl pocit, že bychom mohli Lewise dostihnout, ale do rádia to komentoval slovy, že se‚ 'chce trochu pobavit‘.“

„Max je prostořeký a říká, jak to vidí. Nespolupracuje se sportovním psychologem, prostě se s tím vyrovnává tak, jak se vyrovnává.“

Vzhledem k tomu, že Mercedes má obvykle v této fázi sezony tituly již jisté, je Horner nadšený, že se do závěrečných závodů jeho tým dostává v pozici, kdy je ještě může vyhrát.

„Boj o dva tituly mistra světa je přesně to, na čem jsme tvrdě pracovali. Jdeme do posledních závodů a je to nesmírně blízko. Max má v šampionátu jezdců náskok pouhých osmi bodů a v šampionátu konstruktérů ztrácíme pět bodů – v předchozích letech bychom si ukousli ruku, abychom byli v této fázi šampionátu v této pozici.“

„Chceme být nahoře a bojovat o tituly, a i když to byl intenzivní rok, tlak jsme si vytvořili sami. Staráme se jen o věci, které můžeme ovlivnit, ne o ty, které ovlivnit nemůžeme, zvláště když jde o hodně.“

„Opravdu jsem si užil tento šampionát a skutečnost, že jsme byli schopni bojovat s Mercedesem a Lewisem. Byla to fenomenální sezóna.“

„Někomu se pod tlakem daří a někdo se ho straní, ale já jsem vždy cítil, že pod tlakem podávám nejlepší výkony, a to se nijak neliší od jiných sezón. Mimo okruh bylo trochu více rozptýlení, ale když se rozsvítí zelená, všechno ostatní je nepodstatné.“