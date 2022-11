Max je férový a týmový hráč, ale neměl všechny informace. Red Bull vydal prohlášení k Brazílii a odsoudil nenávist na internetu

Red Bull vydal prohlášení k situaci, která se odehrála na konci Velké ceny São Paula 2022.

Max Verstappen odmítl pustit Péreze před sebe – respektive mu vrátit pozici. Pokud by to udělal, měl by mexický pilot o dva body více v souboji o druhé místo s Charlesem Leclercem.

Verstappen to odmítl a uvedl, že kvůli tomu měl důvody. Konkrétní však nebyl. Red Bull dnes vydal prohlášení:

„Jako tým jsme v Brazílii udělali několik chyb. Nepředpokládali jsme situaci, která se odehrála v posledním kole, a před závodem jsme se nedohodli na strategii pro takový scénář,“ uvedl Red Bull.

„Bohužel jsme Maxe informovali až v poslední zatáčce o požadavku vzdát se pozice, aniž bychom mu předali všechny potřebné informace. Tím se Max, který byl vždy otevřeným a férovým týmovým hráčem, dostal do kompromitující situace s malým časem na reakci, což nebylo naším záměrem.“

„Po závodě Max mluvil otevřeně a upřímně, což oběma jezdcům umožnilo vyřešit všechny zbývající problémy a obavy. Tým akceptuje Maxovo zdůvodnění, rozhovor byl osobní záležitostí, která zůstane soukromou záležitostí týmu a nebude se k ní dále vyjadřovat.“

„Události, které následovaly, jsou z pohledu sociálních médií zcela nepřijatelné. Urážlivé chování na internetu vůči Maxovi, Checovi, týmu a jejich rodinám je šokující a smutné a bohužel je to něco, co jako sport musíme řešit s deprimující pravidelností.“

„V závodění ani ve společnosti jako celku pro to není místo a musíme se snažit a být lepší. Nakonec je to sport, jsme tu od toho, abychom závodili.“

Red Bull odsoudil výhrůžky smrtí a nenávistné e-maily. „Vážíme si inkluze a chceme bezpečný prostor pro všechny, aby mohli pracovat a užívat si náš sport. Urážky musí přestat.“