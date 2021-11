Max je až druhý nejlepší, vtipkuje Ricciardo. Zavzpomínal na roky u Red Bullu vedle Verstappena

„Maxe mám jako člověka opravdu rád,“ řekl Ricciardo pro RacingNews365.com. „Určitě je asi snazší spolu vycházet, když jsme už bývalí týmoví kolegové, protože tam už není to, co by se dalo označit za přímý souboj.“

„Ale myslím, že také dospěl. Líbí se mi i způsob, jakým jde za svým cílem. Jsme dost odlišní, ale myslím, že je velmi upřímný, když mluví, není tam moc keců. Rozhodně ho mám rád a vážím si ho za to.“

„Jako jezdec si pamatuji jeho úplně první trénink v Barceloně, když nastoupil do Red Bullu, a hned na to vlítl. Vzpomínám si, jak jsem viděl data a říkal jsem si: ‚OK, on se s tím nemaže!‘“

„Myslím, že má rychlost, surovou rychlost, takový ten nedostatek strachu. Teď má vyzrálost, která z něj opravdu dělá špičkového jezdce.“

V době, kdy byli Ricciardo a Verstappen týmovými kolegy, se situace u Red Bullu nevyhrotila tak, jak to známe z některých jiných týmů. Přesto ji nelze označit ani jako klidnou. Asi největším incidentem byla kolize v Baku 2018.



Foto: Getty Images

„Byla to zábava. Určitě došlo k nějakým kolizím na trati, ale nikdy to nebylo... myslím, že na to, jak jsme byli divocí, jsme to zvládli docela dobře.“

„Porady a podobné věci nebyly nikdy nepřátelské. Myslím, že jsme si docela dobře vyměňovali informace. Naši závodní inženýři byli dobří, neměli žádné tajnosti a myslím, že k sobě byli dost otevření, takže vlastně prostředí bylo docela dobré.“

Ricciardo uvedl, že se mu po celou dobu dostávalo stejného zacházení jako Verstappenovi, i když občas zpochybňoval „úhel pohledu“ Red Bullu.

„Z hlediska auta a nastavení jsem nikdy nezpochybňoval, že máme stejné vybavení. Ale někdy jsem měl pocit, že v některých situacích, z nichž největší bylo Baku, nebyl úhel pohledu rovnocenný.“

„Cítil jsem se trochu nejistě. Vím, že u Webbera a Vettela se občas řešilo přední křídlo, kdo dostane tento díl apod. To jsem upřímně řečeno nikdy neměl.“

Kdo je nejlepší jezdec současnosti?

„Pokud to nebude letos, tak myslím, že je nevyhnutelné, že získá titul mistra světa. Neříkám, že je to snadné, ale myslím, že má všechny předpoklady, aby toho dosáhl.“

Když byl dotlačen k otázce, kdo je lepším jezdcem, zasmál se: „Dokud nepřestanu... vždy budu věřit, že jsem nejlepší. Myslím, že den, kdy přestanu, bude dnem, kdy už nebudu věřit, že jsem nejlepší jezdec.“

Ricciardo si pak zavtipkoval: „Je Max druhý nejlepší? Pravděpodobně! Pravděpodobně!“