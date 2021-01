Max a Lewis v jednom týmu? Čeká na to celý svět, říká Jos Verstappen

Lewis Hamilton je aktuálně bez smlouvy, ale očekává se, že prodlouží s Mercedesem. Tým si na to dává čas do začátku testů – díky poslednímu vývoji dostaly obě strany pár dní k dobru.

Max Verstappen před rokem prodloužil s Red Bullem do konce roku 2023.

„Je to stejné jako to, co říkám o Maxovi. Lewis je neuvěřitelně silný,“ řekl Jos Verstappen pro nizozemský web Formule 1.

„Podívejte se jen na to, jak si vede ve srovnání se svým týmovým kolegou. U Mercedesu to Hamiltonovi opravdu vyšlo, u McLarenu měl několik let, kdy to nefungovalo. Nestanete se mistrem světa, pokud nemáte mistrovský tým a mistrovské auto.“

„Řeknu to takto: Nevadilo by mi, kdyby Max jezdil vedle Hamiltona. Nejlepší by bylo, kdyby řídili stejné auto. Pak můžete opravdu porovnat, kdo je nejlepší.“

„Já bych byl nadšený. Myslím, že by to byla velmi pěkná sezóna. Myslím, že na to čeká celý svět.“

Podle Jose Verstappena je jeho syn na boj o titul připravený. „Max byl připraven před třemi lety. Max vždy jezdí na 110 procent. Výsledkem je, že nevíme, jak dobré, nebo špatné je auto. Možná bylo naše auto horší než Ferrari ... Je to možné, nikdo to neví.“

„Jediné, co můžete udělat, je porovnat Maxe s jeho týmovým kolegou. Alex Albon nebyl tak špatný v motokárách a nižších sériích. Dařilo se mu tam. Při srovnání s Maxem měl ale docela problém.“