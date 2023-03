Máte pocit, že sedíte na předních kolech. Hamilton opět kritizuje W14 a doufá v déšť

Mercedes je po dvou závodech druhý v šampionátu. Ztráta na Red Bullu na trati je ale zatím velká.

„Když se podíváte na poslední závod, myslím, že to byl slušný výsledek vzhledem k rychlostní ztrátě, kterou jsme měli v kvalifikaci,“ řekl Lewis Hamilton pro Sky.

„George samozřejmě odváděl po celý víkend fantastickou práci, dostal auto přesně tam, kde mělo být. Já jsem trochu bojoval s vyvážením.“

Podle Hamiltona dosáhl Mercedes v Džiddě dobrého výsledku s ohledem na rychlost, kterou měl. „Přesto se nám podařilo získat čtvrté a páté místo a momentálně jsme druzí v Poháru konstruktérů. Porazili jsme Ferrari, které rozhodně startovalo s lepším balíčkem než my.“

Hamilton uvedl, že bude trvat nějaký čas, než Mercedes zmenší odstup od svých soupeřů. Do té doby bude muset spoléhat na to, že mu budou přát podmínky.

„Máme skvělou skupinu lidí, kteří v továrně tvrdě pracují a snaží se odstranit problémy, které máme. Není to něco, co se stane během jednoho závodu, bude to trvat několik závodů, doufejme, že co nejméně.“

„Ale tento víkend, pokud mám být opravdu upřímný, doufám v déšť, protože by to pro nás bylo z mého pohledu trochu napínavější. Doufám, že ten rozdíl nebude sekundový a že se trefíme s nastavením.“

Zmíněné „trefení nastavení“ není nadsázka. „Existuje jedna specifická věc, kterou můžeme změnit na zavěšení, a kterou musíte udělat v pátek večer... po zbytek týdne ji změnit nemůžete,“ uvedl Hamilton pro Motorsport.com.

„Je to v podstatě jako hod kostkami. Někdy to vyjde, někdy ne. Už jsem to v minulosti udělal, někdy to nefungovalo a někdy ano. U George to fungovalo skvěle a odvedl skvělou práci. To, co mi v závodě chybělo, bylo hodně předku (přilnavosti vpředu, pozn. redakce), který vám toto nastavení dává.“

Při jízdě máte pocit, že sedíte na předních kolech, což je jeden z nejhorších pocitů při řízení auta.

Hamilton také upřesnil, proč se v letošním voze necítí dobře. „Když se podíváte do minulosti, vždy jsem měl rád přetáčivé vozy,“ řekl Hamilton.

„Nevím, jestli to lidé vědí, ale sedíme blíž k předním kolům než všichni ostatní jezdci. Náš kokpit je prostě blíže k předním kolům. Při jízdě máte pocit, že sedíte na předních kolech, což je jeden z nejhorších pocitů při řízení auta.“

Hamilton dodal, že aerodynamické vlastnosti vozu zhoršují jeho nepříjemné pocity –přítlak umístěný buď příliš vpředu, takže zadní náprava je při brzdění nestabilní, nebo naopak.

„Naslouchám týmu a to byl směr, kterým jsme se podle nich měli vydat. Kdybych věděl, jaký pocit v něm budu mít, nestalo by se to. Do budoucna se to musí změnit. Stoprocentně.“