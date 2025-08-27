Mastercard bude od příštího roku titulárním sponzorem McLarenu

McLaren ulovil velkou rybu. Titulárním sponzorem úřadujících mistrů světa se příští rok stane Mastercard.
Formule 1 uvidí „souboj“ dvou obřích vydavatelů platebních karet. Zatímco VISA je jedním ze dvou titulárních sponzorů Racing Bulls, konkurenční Mastercard míří k McLarenu.
Podle webu The Athletic má mít dohoda hodnotu až 100 milionů dolarů ročně. Od příští sezóny bude tým známý jako McLaren Mastercard Formula 1 Team.
„V souladu se svým slibem ‚fanoušci na prvním místě‘ chystá Mastercard spustit globální iniciativu „Team Priceless“, která papájovým fanouškům umožní přiblížit se týmu a dění v průběhu celého závodního kalendáře a zažít pečlivě připravený program aktivit. Ve vybrané závodní dny si vybraní fanoušci užijí neuvěřitelné zážitky, od hot laps na trati po setkání s jezdci a Priceless Experiences, které představují místní kulturu hostitelského města,“ uvedl McLaren v tiskové zprávě.
„Nikdo není pro nás důležitější než naši úžasní fanoušci, takže jsem nesmírně rád, že můžeme zahájit další kapitolu našeho partnerství s Mastercard a slíbit naší Papaya Family po celém světě, že budeme i nadále klást naše fanoušky na první místo, přiblížit je ještě více k týmu a nabídnout jim neuvěřitelné zážitky,“ řekl Zak Brown.
„Mastercard je fantastický partner, který sdílí naši vášeň a hodnoty, takže mít je na palubě jako titulárního partnera nám poskytne perfektní odrazový můstek k tomu, abychom pokračovali v úsilí na trati i mimo ni – a já se nemůžu dočkat, až v roce 2026 uvidím tým Priceless v akci.“