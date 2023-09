Massův právník: Nejde o peníze, cílem je přivézt trofej domů

Lewis Hamilton prodloužil smlouvu s Mercedesem o další dva roky. Jedním z hlavních cílů je nepochybně zisk rekordního osmého titulu. Hamilton by se ale také mohl jednoho dne probudit jako šestinásobný mistr světa.

První titul mistra světa získal Hamilton v roce 2008. Na mokrém Interlagosu po slavném předjetí Tima Glocka dojel pátý, což mu stačilo k tomu, aby o jeden bod porazil vítězného Felipeho Massu a stal se mistrem světa.

Sezóna 2008 je nyní opět na stole. Nejde o Interlagos ale o 15. závod sezóny. Velkou cenu Singapuru vyhrál Fernando Alonso. K vítězství mu pomohla včasná zastávka v boxech před nehodou týmového kolegy Nelsona Piqueta Jr. Jak se později ukázalo, Piquet boural záměrně.

Od té doby uplynulo mnoho času, ale objevily se nové skutečnosti. Bernie Ecclestone v rozhovoru prozradil, že FIA i FOM o celém „spiknutí“ věděly už v roce 2008, takže mohly do výsledků zasáhnout.

Má Massa nabito?

Bernardo Viana pracuje pro advokátní kancelář Sao Paulo Vieira Rezende Advogados. Je jedním z členů rozsáhlého týmů právníků, které dal Felipe Massa dohromady. V rozhovoru pro Motorsport.com prozradil několik podrobností.

Kromě Ecclestonova rozhovoru má Massův tým k dispozici také video se zesnulým ředitelem závod Charliem Whitingem, který na něm říká, že se o spiknutí dozvěděl o víkendu Grand Prix Brazílie v roce 2008.

Na první pohled vypadá Massova snaha o změnu výsledků dosti naivně. Podle prvních prohlášení to vypadalo, že se bude snažit vysoudit odškodné. V předžalobní výzvě se píše, že „pan Massa není v této fázi schopen plně vyčíslit své ztráty, ale odhaduje, že pravděpodobně překročí desítky milionů eur. Tato částka nepokrývá vážné morální a reputační ztráty, které pan Massa utrpěl.“

Může to být jen strategie, ale Viana říká, že o peníze nejde. „Cílem je přivézt trofej domů,“ řekl Viana. „Nejde o finance.“

„Abychom toho dosáhli, bude přijato několik opatření s různými cíli, některá k získání informací a jiná k získání prohlášení. Chceme, aby vyšlo najevo vše, co se stalo v letech 2008/2009.“

Viana uvedl, že jsou si „zcela jisti důkazy“, které už mají. Samotná žaloba byla podána až poté, co bylo dosaženo konsensu mezi mnoha předními odborníky na sportovní právo.

V Massově právním týmu je mimo jiné světově uznávaný odborník na sportovní právo Nick de Marco, který pracoval nebo radil mnoha významným sportovním mezinárodním organizacím.

„To, že postupujeme vpřed, svědčí o mnohém. Nikdo z nich by nedoporučoval pokračovat, pokud bychom si nebyli jisti, že máme silný případ,“ řekl Viana.

Diskvalifikace, nebo anulace?

Podle pravidel mohou být výsledky změněny do slavnostního předání cen FIA, které se odehrává v prosinci – respektive několik dní před tímto tak zvaným galavačerem FIA.

Všechny zúčastněné strany v šampionátu také souhlasí s tím, že nejvyšším orgánem pro rozhodování je nezávislý Mezinárodní odvolací soud.

Viana ale věří, že nic z toho není nepřekonatelnou překážkou. Dokonce si myslí, že problémem nebude ani absence svědků. Ecclestone zařadil zpátečku a prohlásil, že si na inkriminovaný rozhovor nepamatuje. Charlie Whiting i tehdejší šéf FIA Max Mosley už nežijí.

„Irelevantní,“ řekl Viana o tvrzení bývalého šéfa F1, že zapomněl, co řekl. „Jsme si docela jisti důkazy, které máme. Víc než to v tuto chvíli nemohu říci.“

Otázkou také je, jaký má být výsledek. Velkou cenu Singapuru vyhrál Fernando Alonso. Pokud by byl diskvalifikován, Massa by paradoxně pomohl Hamiltonovi. Nico Rosberg by získal vítězství (24. ve své kariéře) a Hamilton by se posunul ze třetího na druhé místo – tím by získal o 2 body více (tehdy byly body 10, 8, 6, ...).

Massa po chaosu v boxech dojel na 13. místě, takže by se posunul na 12. pozici. V roce 2008 bodovala dokonce jen první osmička.

Massovi by pomohlo pouze absolutní anulování výsledků závodu s tím, že byl zmanipulován. Hamilton by tak přišel o 6 bodů za třetí místo a v konečném součtu by jich měl 92. Massa by zůstal na svých 97 a stal by se mistrem světa s náskokem 5 bodů.

Viana ještě mluví o scénáři, ve kterém by se vzaly výsledky před 14. kolem. Ale to je spíše nepravděpodobné.

„Felipe byl ten den okraden o 10 bodů a o jeden bod šampionát prohrál. Matematika je tedy velmi jasná,“ řekl Viana.

Paradoxem je, že Massa dnes svou předžalobní výzvu adresoval tehdejšímu šéfovi Ferrari. Stefano Domenicali je nyní šéfem F1. Samotné Ferrari zatím mlčí. Massa už řekl, že by byl rád za podporu.

„Nebudeme čekat, až nás Ferrari podpoří, ale samozřejmě bychom uvítali jejich podporu, protože s námi přišli o titul,“ řekl Viana.

„Myslím, že tifosi dali své prohlášení v Monze velmi jasně (transparentem). Felipe dostává mnoho zpráv od tifosi, přes sociální média a od bývalých zaměstnanců pokaždé, když je s nimi v kontaktu. Pro Ferrari bude přirozené, že to podpoří, protože Felipe vyhrál pro Ferrari 16. šampionát mezi jezdci. Ale samozřejmě na to nebudeme čekat, jdeme vpřed s nimi nebo bez.“

Na koho ale zřejmě Massův tým čekat bude, to jsou zmíněné organizace. Dnes mělo vypršet ultimátům, které dali FOM a FIA na reakci na předžalobní výzvu. Viana ale naznačil, že jim dají více času.