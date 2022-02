Massa vytrolil svět motorsportu. Na Interlagosu pojede závod s Timem Glockem

Timo Glock odstartoval do více než 90 závodů formule 1. Naposledy jsme ho viděli v královně motorsportu před 10 lety. Německý závodník získal tři stupně vítězů, ale do historie F1 se zapsal trochu odlišným způsobem. V závěru Velké ceny Brazílie 2008 zápasil se slicky na mokré trati. Lewis Hamilton se před něj v závěru posledního kola dostal a páté místo mu stačilo k zisku titulu mistra světa.

Felipe Massa sice závod vyhrál, ale bodově mu to nestačilo. A další šanci už ve F1 nedostal...

Oba se nedávno sešli před kamerami Sky Sports. Timo Glock řekl, že „stále jsou lidé, kteří si myslí, že jsem to udělal schválně“ a že jeho rodiče dostávali domů výhružné dopisy. Felipe Massa uvedl, že si nikdy ani na minutu nemyslel, že by Glock něco udělal schválně. Poprvé také viděl onboard z jeho vozu.

„Nikdy jsem proti Timovi nic neměl, nikdy jsem si nemyslel, že by proti mně něco udělal úmyslně,“ řekl Massa. „Každý, kdo rozumí motorsportu, ví, že v těchto podmínkách nemohl nic dělat.“

Pozval Glocka do Brazílie

Felipe Massa nyní pozval Tima Glocka do Brazílie, aby se společně s ním na Interlagosu zúčastnil závodu dvojic, který je tradičním zahájením sezóny brazilské série Stock Car Pro Series.

Oba bývalí jezdci formule 1 budou sdílet vůz #19 Chevrolet Cruze provozovaný týmem Lubrax Podium.

„Nápad jsem dostal na konci minulého roku poté, co jsme se setkali na GP Brazílie,“ řekl Massa. „Řekl jsem to svým sponzorům, kteří s tím velmi rychle souhlasili. Kromě toho je zřejmé, co v celkovém kontextu motorsportu znamená vytvořit tým s Timem. Je jasné, že také hledáme pozitivní výsledek.“

„Už jsem s ním v přímém kontaktu a předávám mu všechny možné informace.“

„Jsem velmi šťastný, že mohu jet do Sao Paula a být Felipeho partnerem ve Stock Car,“ řekl Timo Glock. „Bude to vzrušující a pro mě velmi speciální víkend. Sleduji šampionát Stock Car. Je to těžké auto, ale Felipe mi už poslal nějaké záběry z palubní kamery, abych autu porozuměl. Přinese to spoustu legrace, protože v šampionátu je spousta velkých jmén a mnoho rychlých jezdců. Doufám, že budu moci jet také rychle.“