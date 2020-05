Massa věří, že u Ferrari příští rok nebude jasná týmová jednička

Do Red Bullu se Carlos Sainz jako junior tohoto týmu nedostal. Nebude muset ale ani čekat na návrat McLarenu na vrchol. Příští rok usedne do vozu Ferrari, takže jeho šance získat další pódia a první vítězství budou velmi vysoké. Ale co titul?

„Myslím, že by mohl být mistrem světa s Ferrari, ale záleží to na něm,“ řekl Felipe Massa pro SER. „Musíme počkat do prvního roku a uvidíme, co ukáže.“

„Ale je talentovaný a schopný. Ferrari nezažívá lehké období. Je to doba, kdy musíte Ferrari přivést zpět, aby to byla opět ta Scuderia, jakou byla.“

Felipe Massa věří, že v sestavě Leclerc, Sainz nebude existovat žádná předem daná týmová jednička.

„Myslím, že musíte mít respekt, respekt v týmu je velmi důležitý. Je to okamžik, kdy není číslo jedna a jezdec číslo dvě. Leclerc přišel do Ferrari jako jezdec číslo dva a ukázal, že je schopen vyhrát.“

Brazilec samozřejmě zdůrazňuje faktor, se kterým se musí každý jezdec Ferrari vypořádat – obrovský tlak ze strany týmu, tisku i fanoušků.

„Tlak od Ferrari ... neexistuje žádný tým, ve kterém je tolik tlaku, protože je to jako náboženství. Každý den jste pod tlakem: od společnosti, fanoušků a samotného týmu. Ve srovnání s ostatními týmy je tlak velmi intenzivní. Být součástí týmu, jako je Ferrari, je ale fantastický pocit.“

Foto: Getty Images