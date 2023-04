Massa sestavil tým právníků. Chce zjistit, zda má případná žaloba proti výsledkům sezony 2008 smysl

Bývalý pilot F1 Felipe Massa sestavil tým právníků, se kterým se chystá zahájit právní kroky s cílem zvrátit výsledek šampionátu ze sezony 2008. Informoval o tom Autosport.

Začátkem dubna se objevily zprávy hovořící o tom, že Felipe Massa zvažuje podniknout právní kroky se záměrem zvrátit výsledek šampionátu z ročníku 2008, v němž Brazilec skončil druhý za Lewisem Hamiltonem.

Tehdejší pilot Ferrari by toho teoreticky mohl dosáhnout anulováním Velké ceny Singapuru 2008, která byla ovlivněna úmyslnou nehodou Nelsona Piqueta mladšího a jež pomohla díky výjezdu zpomalovacího vozu k vítězství Fernandu Alonsovi.

Massa závod až do tohoto incidentu vedl, ale následně jeho tým nezvládl neplánovanou zastávku v boxech během chaosu po výjezdu safety caru. Na konci sezony pak Massovi chyběl v boji o titul pouhý bod na vítězného Lewise Hamiltona (v případě dodatečného zrušení GP Singapuru by se stal šampionem Brazilec).

Ačkoliv se mělo za to, že se FIA o podvodu týmu Renault dozvěděla až po sezoně, Bernie Ecclestone nedávno v rozhovoru pro F1-Insider uvedl, že řídící orgán formule 1 měl tyto informace včas a že tedy mohl rozhodnout o anulaci GP Singapuru ještě před uzavřením konečné klasifikace.

A právě těchto nových informací by chtěl Massa nyní využít. Jak informoval Autosport, Brazilec se rozhodl celou věc posunout, a to tím, že nechal sestavit tým právních specialistů, kteří by mu měli pomoci vyhodnotit, zda by měla případná žaloba proti výsledku sezony 2008 šanci na úspěch.