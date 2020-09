Massa po letech prozradil podrobnosti o Rascassgate z Monaka 2006

Michael Schumacher v kvalifikaci na Velkou cenu Monaka 2006 zajel nejrychlejší čas. Poté ale zastavil v zatáčce Rascasse, takže soupeři nemohli zajet svá rychlá kola.

Podle závěrů sportovních komisařů to Schumacher udělal úmyslně, a tak ho z kvalifikace vyloučili. Z pole position nakonec odstartoval Fernando Alonso, který závod i vyhrál. Schumacher dojel pátý.

Drobný incident na trati, do kterého byl ale zapojen sedminásobný mistr světa a navíc v situaci, kdy prohrával v šampionátu. Fernando Alonso měl nakročeno k dalšímu titulu. Ze zaparkováni v zatáčce se tak stala jedna z nejslavnějších kauz v historii F1.

Felipe Massa, který v té době jezdil vedle Schumachera, prozradil pikantní informace ze zákulisí kauzy.

„Měli jsme setkání s týmem, mluvili jsme o kvalifikaci,“ vysvětlil Massa v novém dokumentu Sky Race to Perfection.

„Pro kvalifikaci jsme měli dvě sady pneumatik. Michael řekl: ‚Ano, ale pokud budeme hned rychlejší a pak nasadíme druhou sadu...‘ A Ross Brawn reagoval: ‚Možná můžeme vyvolat žlutou vlajku.‘“

Massa předpokládal, že se jedná o vtip a tak to nejspíše myslel i Ross Brawn. „Přesně tak se ale i stalo. Michael tenhle vtip použil.“

„Pamatuji si, jak jsem nemohl uvěřit, že to udělal. Udělal to. Nebyl pak schopen říct, že to udělal. Trvalo jeden rok, než mi řekl, že to udělal úmyslně. Jeden rok. Ukazuje se, že všichni dělají v životě chyby a tohle rozhodně chyba byla.“

Ve stejném dokumentu okomentoval situaci také Ross Brawn. „Michael měl občas odchylky, věci, které jste nemohli logicky vysvětlit. Měl neuvěřitelnou konkurenceschopnost, která ho poháněla. Někdy to ale vedlo ke zkratům.“

„Pole position v Monaku je něco, co obvykle chcete. Ale při té příležitosti se strategiemi, které jsme měli, pneumatikami, které jsme měli, a vozem, který jsme měli, to vlastně nebylo potřeba.“

„Byl to jen hloupý krok. A jedna z těch drobných závad, zkratů, které měl Michael dvakrát nebo třikrát ve své kariéře.“