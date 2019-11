Massa: Formule E je preferovaný plán B pro piloty F1

Osmatřicetiletý Massa působil ve formuli 1 v letech 2002 až 2017, během kterých si připsal 269 startů ve velkých cenách a v sezóně 2008 se stal vicemistrem světa. Ve formuli E závodí Brazilec druhým rokem s monopostem týmu Venturi, který odebírá pohonné jednotky Mercedes. Spolu s Massou je ve startovním poli elektrického šampionátu ještě šest dalších bývalých pilotů F1.

Brazilský pilot si myslí, že kromě nebývale velkého množství továrních týmů stojí za růstem popularity formule E také zájem kvalitních jezdců.

„Formule E dělá přesně to, co musí. A roste,“ rozpovídal se Brazilec pro The Mirror.

„Když nějaký šampionát stále roste a stává se větším a větším, tak poté pochopitelně vzbudí zájem velkých jmen.“

„Ihned mě to zaujalo. Sledoval jsem formuli E od samotného začátku a bylo to velmi zajímavé. Byl to ten jediný šampionát, kam jsem chtěl po konci ve formuli 1 odejít.“

„Koncentruji se na formuli E, protože věřím v její budoucnost více než v budoucnost jakéhokoliv jiného šampionátu.“

„Jsem si jistý tím, že jakýkoliv pilot, který nemá možnost setrvat ve formuli 1, bude hledat místo ve formuli E. Tím jsem si jistý na sto procent,“ uvedl Massa, který do formule E zamířil po sezóně 2017, během které se s týmem Williams rozloučil se světem „královny motorsportu“.

Do „slavných jmen“ a vítězů grand prix F1 se v jiných šampionátech posléze vkládají velká očekávání a na piloty tak působí nemalý tlak. S něčím podobným se museli mnohokrát vyrovnávat na příklad piloti formule 1, kteří přešli do DTM. S podobným tlakem na svoji osobu musí v současnosti pracovat i Massa ve formuli E.

„Tlak cítím neustále. Cítil jsem ho i každý den ve formuli 1.“

„Možná tady mám nejslavnější jméno, na druhou stranu si ale plně uvědomuji úroveň pilotů, proti kterým tady závodím,“ poukázal Brazilec na to, v sezóně 2019/2020 formule E proti němu ve startovním poli stojí rekordní počet třiadvaceti jezdců.

„Každý z pilotů formule E by mohl závodit ve formuli 1 a každý z nich by v ní mohl být úspěšný.“

Felipe Massa ve své debutové sezóně získal ve formuli E 36 bodů a jedno třetí místo. V sezóně 2018/2019 obsadil konečné patnácté místo v šampionátu. V pátek v Rijádu odstartoval sezónu 2019/2020 dvanáctou pozicí, o první body do tabulky tak bude znovu bojovat v sobotu.

Foto: ABB Formula E