Massa bude v paddocku v Brazílii chybět. Kvůli sporu s FIA a F1

Felipe Massa bude s největší pravděpodobností chybět v paddocku Velké ceny São Paula 2023.

Felipe Massa vede s F1 a FIA právní bitvu. Zatím je tedy spíše v zahřívacím kole. Na stole je stále jen předžalobní výzva. Početný Massův právní tým prodloužil oběma organizacím čas na reakci do poloviny listopadu.

Massa viní F1 i FIA z toho, že už v průběhu sezóny 2008 věděli o tom, že nehoda Nelsona Piqueta v Singapura byla úmyslná.

Massa už vynechal ve své roli ambasadora závody v Itálii a Japonsku. Závod na Interlagosu, který má ze svého bydliště kousek, je ale přece jen něco jiného.

„Jediné, co vím, je, že mě F1 požádala, abych nejel na závod do Monzy,“ řekl Massa pro Motorsport.com. „Měl jsem jet i na závod do Japonska (jako ambasador) a nejel jsem.“

„Ohledně Brazílie se nic neřešilo. Od té chvíle před Monzou až do teď jsme nebyli v žádném kontaktu, takže...“

Když byl Massa dotázán, zda pojede na závod na Interlagosu na vlastní pěst, odpověděl: „Nemyslím si, že pojedu. Jel bych na závody jen jako ambasador, ale stoprocentně respektuji právní situaci, která se v tuto chvíli odehrává. Ale neproběhla žádná pozvánka a žádná konverzace o mé práci ambasadora, takže si nemyslím, že bych se měl účastnit.“