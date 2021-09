Masi věří, že povrch v Istanbul Parku letos nabídne větší přilnavost

Turecko bylo v kalendáři formule 1 v letech 2005 až 2011. Vloni se vrátilo jako jedna z „covidových destinací“. Letos je tomu podobně – původně mělo nahradit Kanadu, nakonec v podstatě nahrazuje Singapur.

Pořadatelé před loňským závodním víkendem provedli několik úprav a to včetně položení nového povrchu. Ten však nabízel jen velmi nízkou přilnavost. Nepomohl ani výběr pneumatik (jezdci měli problémy především s tvrdými pneumatikami) a déšť.

Nový povrch obecně poskytuje méně přilnavosti protože se „potí“. Část zlepšení tak letos přinese pouhý věk povrchu, který už není nový. V Turecku ale na povrchu také zapracovali.

„Celý povrch trati byl upraven tak, aby se zvýšila úroveň přilnavosti,“ řekl Masi pro Motorsport.com.

Zatímco vloni to byla výzva především pro jezdce, letos to bude výzva pro inženýry. Změna přilnavosti znamená, že loňská data jsou méně relevantní.

„Pravidelně každou sezónu posíláme týmům aktuální informace o všech změnách na okruhu pro nadcházející události. Ať už se jedná o bariéry, ploty, brány nebo cokoli jiného. Mohou to být i oblasti, kde došlo k úpravě povrchu.“

„Povrch v Turecku byl účinně ošetřen vodou,“ vysvětluje Masi. Podle něj se jedná o běžný postup, který se používá například v Singapuru, kde se závodí na veřejných komunikacích.

„Uznávám, že jezdci nebyli spokojeni s celkovou úrovní přilnavosti,“ řekl Ross Brawn o loňské velké ceně. „Byl to však důsledek pozdního rozhodnutí závodit v tomto místě, protože kalendář byl upraven v reakci na covid-19.“

„Jezdci si musí občas uvědomit, že se soutěží o to, kdo první projede trať, takže i když úroveň přilnavosti nebyla vysoká, bylo to pro všechny stejné. Někteří sklonili hlavu a smířili se s tím, jiné to vyvedlo z míry.“

„Mít náročný povrch, jaký jsme měli o tomto víkendu, nebylo nic špatného. Ukázalo to talent jezdců. Nemyslím si, že úroveň přilnavosti je měřítkem úrovně soutěže, kterou máte.“