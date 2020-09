Masi se rázně ohradil proti slovům jezdců Mercedesu

Hned v úvodu závodu musel na trať safety car. Jakmile po pár kolech zajel do boxů, došlo na cílové rovince k hromadné havárii. Jezdci zrychlovali, ale někteří pak zase zpomalili.

Sportovní komisaři nakonec nikoho nepotrestali. Více než polovině jezdců dali jen formální varování (Magnussen, Kvjat, Latifi, Albon, Norris, Stroll, Ricciardo, Pérez, Ocon, Russell, Giovinazzi, Sainz). Podle komisařů nebyl incident jednoznačně vinou žádného konkrétního jezdce.

Někteří jezdci se však domnívají, že určitý podíl viny nese samotná FIA a ředitel závodu. Světla na safety caru totiž podle nich zhasla pozdě. Nejhlasitější kritika zazněla od jezdců Mercedesu. Bottas závod restartoval a snažil se ubránit Hamiltonovi, který byl za ním.

„Letos je to tak, že světla na safety caru zhasínají docela pozdě, takže mezeru můžete vytvořit také docela pozdě,“ řekl Bottas. „Samozřejmě, když jste ve vedení, snažíte se maximalizovat své šance.“

„Zaprvé, vůbec to není Valtteriho chyba. Jsou to osoby s rozhodovací pravomocí, nevím kdo, ale zjevně se snaží, aby to bylo více vzrušující,“ řekl Hamilton. „Dnes jste viděli, že to ohrožuje lidi. Možná to tedy musí přehodnotit.“

Masi se ostře ohradil

Michael Masi je sice trpělivý člověk, ale na podobná slova reagoval poměrně rázně.

„Rozhodně ne,“ řekl. „Z pohledu FIA je bezpečnost na prvním místě, tečka. Konec příběhu.“

„V tom spočívá má role ředitele závodu a bezpečnostního delegáta. Kvůli tomu jsem tady – kvůli integritě a bezpečnosti. Každý, kdo říká něco jiného, je ve skutečnosti docela dost útočný.“

„Mohou kritizovat vše, co chtějí. Pokud se podíváme na vzdálenosti od místa, kde byla světla zhasnuta, po řídicí čáru, tak to pravděpodobně není odlišné od jiných míst, možná je to dokonce dál.“

„Světla safety caru zhasnou až zhasnou. Safety car zamíří do boxů, máme 20 nejlepších jezdců na světě a jak jsme dnes viděli v závodě formule 3, tito jezdci v juniorské kategorii měli velmi podobný restart, jaký se odehrával v závodě F1, a zvládli ho dobře a bez incidentů.“