Masi se brání. Na zítra závod odložit nešlo a kroužení za safety carem nebylo kvůli bodům

Start Velké ceny Belgie byl nejdříve odložen. Jezdci poté odjeli dvě kola za safety carem. Následně se téměř tři hodiny čekalo, zda se počasí zlepší. Následovala další kola za safety carem, další čekání a konec.

V průběhu dlouhého odpoledne se objevily úvahy, zda by nebylo možné odjet závod v pondělí, jak se to děje v USA, kde se za deště nezávodí na oválech.

„Neexistuje možnost odložit závod na zítřek,“ řekl Masi. „Z pohledu FIA a ve spolupráci s F1 je samozřejmě nejdůležitější bezpečnost jezdců, týmů a všech diváků.“

„V rámci pravidel a ustanovení Mezinárodního sportovního řádu jsme dali dohromady všechny dostupné možnosti, abychom měli co nejlepší příležitost závod dokončit.“

Objevily se už kritické hlasy, že Masi poslal jezdce ven na dvě kola jen proto, aby se mohly udělit body – i když jen poloviční.

Masi však uvedl, že startovní pole bylo vysláno na trať, protože FIA viděla potenciální zlepšení počasí a doufala, že závod začne.

„Ne, bylo to proto, abychom zjistili, jaké jsou podmínky,“ řekl Masi pro Sky. „Jsme v neustálém kontaktu s naším oficiálním poskytovatelem předpovědi počasí. Vypadalo to, že se nám může naskytnout okno.“

„Máme povinnost dát všem desetiminutové varování (před restartem, pozn. redakce), takže jsme si řekli, že to zkusíme a uvidíme, zda to okno najdeme. Mnoho týmů řeklo to samé, viděli to okno a přesně viděli, co se snažíme udělat, abychom to okno s počasím našli.“

Počasí se však nakonec opět zhoršilo a závod byl opět zastaven a následně i definitivně ukončen.