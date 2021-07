Masi otočil. Lobbovat u stewardů není možné

Po nehodě ve Velké ceně Velké Británie mezi Hamiltonem a Verstappenem proběhla také čilá komunikace mezi šéfy obou týmů a ředitelem závodu Michaelem Masim. Při jednom z rozhovorů řekl Masi Wolffovi, aby „klidně šel nahoru a navštívil stewardy“, což také udělal.

To se nelíbilo Hornerovi, který za stewardy vyrazil také, aby tam zazněl i názor Red Bullu. Podle něj by ale stewardi neměli být pod podobným tlakem a týmy by u nich neměly lobbovat.

Michael Masi v tom také neviděl problém. „Pokud dojde k incidentu po závodě, pozveme týmy a jezdce, aby přišli a předstoupili před stewardy,“ řekl Masi. „Vloni jsme měli případ v Monze, kdy Lewis šel a promluvil si se stewardy, aby celou věc pochopil a podíval se na ni. Během přerušení závodu tato možnost existuje, není důvod, aby tomu tak nebylo.“

Masi otočil

Pár dní po incidentu ale Michael Masi otočil o 180 stupňů... nebo minimálně o 120.

Podle Autosportu rozeslal všem dopis, ve kterém uvedl, že přístup ke stewardům pro kohokoli jiného než pro nezbytné činovníky FIA bude povolen pouze s „předchozím souhlasem“ nebo v důsledku předvolání.

Týmy byly upozorněny, že pokud budou postupovat v rozporu s tímto pokynem, mohou jim hrozit sankce podle článku 12.2.1.i Mezinárodního sportovního řádu FIA.

Podle tohoto ustanovení se má za to, že došlo k přestupku, pokud soutěžící „nedodržel pokyny příslušných činovníků pro bezpečný a řádný průběh události.“

Sankce za takový přestupek se mohou pohybovat od napomenutí až po diskvalifikaci.