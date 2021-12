Masi oficiálně varuje: Můžeme odečítat body

Oba jezdci mají stejný počet bodů. Co když tomu tak bude i po posledním závodě? V takovém případě by titul získal Max Verstappen, který má větší počet vítězství (9 verus 8).

Ředitel závodu Michael Masi ve svých poznámkách vydal upozornění, ve kterém varuje, že FIA má právo odečítat body. Nikoho samozřejmě nejmenuje, ale varování by mělo směřovat především k Verstappenovi. Z případné kolize, po které by oba jezdci skončili, jako tomu bylo v Monze, by těžil on.

Masi ve svých poznámkách před závodem připomněl jezdcům, že „jakékoli porušení zásad férovosti v soutěži, nesportovní chování nebo pokus o ovlivnění výsledku soutěže způsobem, který je v rozporu se sportovní etikou“, může být potrestáno. Masi se odvolává na Mezinárodní sportovní řád.

Článek 12.4.5 uvádí: „U všech mistrovství FIA, pohárů, soutěží, trofejí nebo seriálů mohou stewardi rozhodnout také o uložení následujících trestů: vyloučení z jednoho nebo více závodů, odebrání bodů pro mistrovství, pohár, challenge, trofej nebo sérii.“

Odebrání bodů za šampionát by však bylo uděleno pouze za „výjimečných okolností“.