Masi odmítl Alonsova slova. Pravidla platí pro všechny stejně

Fernando Alonso si v Soči zkrátil po startu zatáčku. Některé pozice poté vrátil, ale i tak na tom zřejmě vydělal.

Sportovní komisaři ho nepotrestali, ale i tak se o tom diskutovalo. Alonso poté uvedl, že to udělal z toho důvodu, aby věděl, co se stane.

„Bylo to jen proto, abych si potvrdil, že když něco udělám, má to v následujícím závodě jinou reakci a jiné následky,“ řekl Alonso.

Alonso byl v Rakousku naštvaný poté, co ho Daniel Ricciardo v úvodním kole předjel „za hranicemi“ okruhu.

Alonso se domnívá, že reakce na to, co udělal v Soči, byla „potvrzením mnoha věcí“, a dodává: „Pro různé lidi platí různá pravidla, nebo to řekněme tak, že s různými lidmi mluvíte následující týden jinak.“

Alonso se zmínil o tom, že jezdec McLarenu Lando Norris v závěrečné fázi závodu v Rusku přejel bílou čáru při vjezdu do boxů. Unikl však trestu a od sportovních komisařů dostal jen napomenutí.

„Uvidíme, kdo další překročí bílou čáru při vjezdu do boxů, uvidíme, jaké je národnosti a jaký trest dostane.“

Masi Alonsova slova odmítl

„Po této stránce se tím vůbec nezabývám,“ řekl Michael Masi. „Každý jezdec má právo na své názory a komentáře, ať už interní nebo pro média. Je to v pořádku.“

„Pravidla platí pro všechny stejně. Posuzujeme každý incident a díváme se na to, co se skutečně stalo a k čemu došlo."

Na dotaz webu Motorsport.com, zda Alonsovy komentáře zvýšily tlak na sportovní komisaře, Masi popřel, že by tomu tak bylo.

„Ne, vůbec ne. Máme velké štěstí, že máme po celý rok velmi dobrou skupinu sportovních komisařů. A ne, mohu vám říci, že to na ně nevyvíjí žádný další tlak.“

V Turecku si sportovní komisaři vysloužili kritiku také za pětisekundovou penalizaci pro Gaslyho.

Při podobných událostech se občas objeví návrhy, že by měli být sportovní komisaři stále stejní – podobně jako je stále stejný řidič safety caru, ředitel závodu apod.

Podle Masiho je ale současný stav dobrý. „Rozhodně. Jak už jsme řekli dříve, sportovní komisaři jsou nezávislým soudním orgánem, který přezkoumává cokoli, a proto jsou nezávislí, aby to přezkoumávali na tomto základě. Opravdu se zabývají vším, případ od případu.“

„Ano, můžete porovnávat různé typy incidentů, ale oni jsou tu od toho, aby přezkoumali každý případ se všemi informacemi a údaji, které mají k dispozici, a pak nakonec rozhodli.“

Podle Masiho má každý právo kritizovat konzistenci a rozhodnutí, ale proces je nastavený tak, jak je.

„Pokud jsou věci, které nejsou úplně v pořádku, otevřeně o nich diskutujeme. A pokud je potřeba je upravit, upravíme je.“