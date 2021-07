Masi navštívil okruh Igora Drive, který bude hostit GP Ruska. Přestože je nový, pracuje se na úpravách

V Soči se pojede ještě letos a v příštím roce. Poté se Velká cena Ruska přesune k Petrohradu na okruh Igora Drive. Přestože se jedná o nový okruh, který byl dokončen před dvěma lety, čeká ho řada úprav. Mimo jiné bude prodloužen.

Ředitel závodu F1 Michael Masi už okruh navštívil. „Na okruhu se pracuje současně na řadě změn,“ uvedl Masi, kterého cituje RaceFans. „Už tam pracují na rozšíření, které prodlouží trať. Je to už v pokročilém stádiu.“

„Ale jedna věc, která asi není doceněna, je topografie. Je to úžasné, topografie je něco, co člověk neocení, když to vidí na výkresu.“

Masi dodal, že se dále pracuje na infrastruktuře okruhu, který byl navržen i pro závody MotoGP.

„Před úvodním podnikem v roce 2023 je třeba ještě udělat hodně práce. Je to také okruh třídy FIM Grade A, takže společně s našimi přáteli z FIM (Mezinárodní motocyklová federace) a samotným okruhem pracujeme na realizaci několika změn týkajících se rozšíření počtu garáží.“

Motocyklové tratě vyžadují mnohem menší garáže než automobilové seriály, takže Masi uvedl, že na okruhu přibude „několik garáží“ a také další běžné úpravy.

„Jsou tam nějaké únikové zóny, výměny obrubníků a podobné věci. Ale nic neobvyklého. Jsou to věc, které bychom viděli, kdybychom šli na inspekci nového okruhu.“