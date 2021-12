Masi je podle Alonsa moc měkký

Ricciardo, Ocon a Vettel museli po kvalifikaci před sportovní komisaře za blokování soupeřů.

Jedním z blokovaných byl Alonso, který nepostoupil do Q3 a skončil 11. Podle Alonsa musí F1 k podobným událostem zaujmout tvrdší postoj.

„Bohužel nemáme nikoho, kdo by na to dohlížel,“ řekl Alonso. „Ředitel závodu je příliš měkký. Pokud nás nechá hrát si ve výjezdových kolech, vždy z toho bude chaos. Potřebujeme rozhodčího, který by nás chránil, a toho momentálně nemáme.“

Alonso byl optimistický a během rozhovorů očekával penalizace a start z 9. místa. Sportovní komisaři ale nakonec paradoxně potrestali jen jeho týmového kolegu. Ocon dostal napomenutí.

„Byla to chyba McLarenu – týmu nebo jezdce,“ komentoval Alonso počínání Ricciarda. „I když je v přípravném kole provoz, musíte uhnout, když se blíží rychlé auto. On neuhnul. V Rakousku dostal Vettel tři místa, tak tři místa čekám i nyní.“

„Náš tým nám velmi pozorně říká, když se blíží rychlejší auto, takže jsem měl za celý rok nula vyšetřování za blokováni.“

„Ti, kteří nejsou pozorní, jsou vyšetřováni. Normálně dostanou trest. A to je další věc, je to hodně náhodné.“

Alonso se domnívá, že pravidla F1 nejsou vymáhána tak přísně, jako když závodil ve F1 v roce 2018.

„Rozhodně je to mnohem horší než v roce 2018. Neexistují žádná pravidla. Ne pro výjezdové kolo, nejsou žádné minimální časy, které by se měly dodržovat a je zde spousta podivných manévrů mimo trať.“

„První třetinu šampionátu jsem si stěžoval, pak jsem změnil přístup dělal to samé a teď už nemám závody, abych někoho blokoval. A ani to nemám v povaze.“

„Jde o to, že bychom měli více sjednotit věci, které jsou správné, a věci, které jsou špatné. Mělo by být více černobílé, co je trestné a co není trestné. V některých rozhodnutích musí být přísní. Ve fotbale, když někdo udělá zákrok, je z toho velký trest, červená karta.“

„Tady mají problém ukázat žlutou nebo červenou kartu. Proto se pořád opakují ty samé špatné věci.“