Masi hájí nasazení safety caru v GP Eifelu

23:11 | Oliver Askew končí na konci roku u týmu McLaren v IndyCar.

18:17 | Fernando Alonso by měl zítra jezdit na okruhu v Barceloně. Renault s tím dělá tajnosti (nechce to potvrdit ani vyvrátit). Usednout má do letošního vozu v rámci filmovacího dne (max 100 km) a do vozu z roku 2018.

11. října | Menší korekce: Tohle je první pódium pro Renault od Spa 2010. Pódium v roce 2011 už bere Renault jako pódium Lotusu.

11. října | Předběžné příčiny odstoupení: Norris: pohonná jednotka, Albon: chladič, Ocon: hydraulika, Bottas: pohonná jednotka (MGU-H), Russell: kolize