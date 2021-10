Masi chápe Alonsovu frustraci. V Mexiku to chce řešit

Při souboji Alonsa s jezdci Alfy Romeo se třikrát řešilo to, zda k předjetí došlo mimo trať. Výsledek: Räikkönen Alonsovi pozici vrátit nemusel, Alonso ji vracel Giovinazzimu a Giovinazzi Alonsovi.

„Chápu jeho frustraci,“ řekl ředitel závodu Michael Masi, kterého cituje Motorsport.com. „Žádost, která se týkalo jeho a Kimiho v první zatáčce, byla určitě na hraně.“

„Určitě o tom budeme diskutovat na příštím setkání jezdců se všemi jezdci, protože si myslím, že ten příběh měl dvě části.“

„Je to samozřejmě předjíždění a pohled na vynucení si jízdy mimo trať, a pak samozřejmě následný prvek předjíždění. Takže je to něco, co budeme probírat na příštím zasedání.“

LAP 16/56



Alonso and Raikkonen have their elbows out!



Neither of the former world champions want to give an inch 😅#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/f22lXPodkA — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

Při prvním incidentu byl problém v tom, že se sice Räikkönen dostal mimo trať, ale Alonso tomu sám výrazně přispěl.

„Uhodil jste hřebíček na hlavičku, proto to bylo hraniční rozhodnutí. Byly tam samozřejmě ty dva prvky, které se zkoumaly. Na základě toho se rozhodlo, že to necháme tak, jak to je. Ale určitě se o tom bude nepochybně diskutovat na příštím setkání jezdců.“

Masi zdůraznil, že navzdory Alonsovu návrhu, aby se o incidentu rozhodlo rychle, je třeba jej řádně prostudovat.

„Důležité je, že je třeba se na to skutečně podívat, zhodnotit všechno. A moje výzva týmům je doporučení. Mohou se rozhodnout, že se jím nebudou řídit, a pokud se rozhodnou, že to neudělají, nemám pravomoc říkat, že to musíte udělat. Je to ‚doporučuji vám, abyste udělali toto‘. A pokud se rozhodnou, že to neudělají, předám to sportovním komisařům, aby se na to podívali, a oni podle toho udělají svůj úsudek.“