Masi byl připraven odstartovat závod i s prázdným startovním roštem

Ve Velké ceně USA 2005 zajelo po zahřívacím kole 14 z 20 vozů do boxů a do závodu vůbec neodstartovalo. Na startovním roštu tak bylo jen šest aut.

Mysleli jsme si, že bizarnější pohled na startovní rošt už neuvidíme, ale letošní Maďarsko nás přesvědčilo o opaku. Okolnosti byly samozřejmě jiné. V USA šlo o bojkot samotného závodu ze strany zákazníků Michelinu. V Maďarsku nešlo o start ale restart a jezdci jen zajeli do boxů pro slicky. Přesto šlo o zvláštní podívanou. Na startu byl jen Hamilton.

Michael Masi prozradil, že by se start odehrál i v případě, že by do boxů zajel také Hamilton.

„Byla by to startovní procedura, aktivace startovních světel podle normálu,“ řekl Masi. „Jakmile by byl poslední vůz v boxové uličce, startovní světla by byla aktivována, pět červených světel, červená světla zhasnou, jakmile červená světla zhasnou, výjezd z boxů by byl otevřen.“

„Bez ohledu na počet vozů. Protože k restartu závodu došlo fakticky až v tomto okamžiku. Je to bod, podle kterého se vše odvozuje.“

„Takový restart jsem ještě nezažil! Bylo to trochu jiné.“