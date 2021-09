Martin Whitmarsh se vrací. Astonu Martin pomůže k titulu ve F1 i velkému byznysu

Aston Martin bude mít trochu robustnější strukturu – podobně jako McLaren. „Aston Martin Performance Technologies bude zahrnovat aktivity značky ve formuli 1 a bude také rozvíjet, uplatňovat a uvádět na trh technické schopnosti a duševní vlastnictví skupiny s cílem poskytovat nejlepší inovace, inženýrské, testovací a výrobní služby ve své třídě v různých klíčových průmyslových odvětvích,“ uvedl Aston Martin, který před pár dny zahájil stavbu nové továrny.

Do čela skupiny se postaví bývalý šéf McLarenu Martin Whitmarsh. „Fanouškům je znám především díky svému dlouhému a úspěšnému působení u McLarenu, pro který pracoval 25 let (1989-2014) v různých vedoucích pozicích, včetně pozice výkonného ředitele skupiny a šéfa týmu formule 1 po dobu šesti let (2008-2014).“

„Pod jeho vedením společnost McLaren diverzifikovala své obchodní aktivity nad rámec své hlavní činnosti ve formuli 1 a zahájila činnost společností McLaren Automotive a McLaren Applied Technologies.“

Titul ve F1 během čtyř, pěti let

„Jsem velmi potěšen, že mohu oznámit, že se k nám Martin připojí od 1. října 2021 jako výkonný ředitel nové skupiny Aston Martin Performance Technologies,“ uvedl Lawrence Stroll.

„Martin bude mít zodpovědnost za vrcholové vedení a bude mi pomáhat a podporovat mě při určování nového strategického směřování společnosti Aston Martin Performance Technologies a jejích dceřiných společností, včetně klíčového cíle transformovat Aston Martin Cognizant Formula One Team na organizaci, která se stane vítězem mistrovství světa formule 1 během příštích čtyř až pěti let. V podobném časovém období se má rozvinout podnik s obratem 1 miliardy liber.“