Martin Brundle obdržel Řád britského impéria

Martinu Brundlovi byl udělen titul důstojník (Officer of the Order of the British Empire), který je čtvrtou nejvyšší třídou Řádu britského impéria.

Pětašedesátiletý Brit byl králem Karlem III. oceněn za své zásluhy v oblasti motorsportu a sportovního televizního vysílání.

Brundle, vítěz 24hodinovky v Le Mans z roku 1990, má na svém kontě 158 velkých cen, avšak triumfu v závodě F1 se nikdy nedočkal.

Od konce devadesátých let se rodák z King's Lynn věnuje televizní práci, která spočívá především v komentování závodů F1. Bývalý jezdec McLarenu či Jordanu v posledním čtvrtstoletí pracoval pro televizní stanice ITV Sport, BBC a nyní pro Sky Sports F1.

Brundle není zdaleka první osobností F1, která se dočkala pocty v podobě obdržení Řádu britského impéria.

Před ním byli podobně vyznamenání například Eddie Jordan, Christian Horner či Lewis Hamilton, který byl později dokonce povýšen na rytíře.

K ocenění Brundla se na sociální síti X vyjádřilo hned několik jeho kolegů z branže, a to včetně mistra světa z roku 1996 Damona Hilla.

„Zasloužená pocta pro barda z Kings Lynn. Pokud si někdo myslí, že mluvit je snadné, vyzvu ho, aby dokázal to, co Martin udělal pro náš sport... Šťastnou novou sezónu, Martine Brundle OBE,“ uvedl na sociálních sítích Hill, dnes již bývalý spolupracovník Brundla z televize Sky Sport F1.