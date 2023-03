Martin Brundle: Lance Stroll v mých očích po Bahrajnu velmi stoupl

Výkon, který Lance Stroll předvedl v Bahrajnu poté, co se zranil na kole a musel vynechat předsezonní testy, zaujal bývalého pilota F1 a současného komentátora Martina Brundla.

Lance Stroll nepatří k jezdcům, kteří by si užívali velké podpory fanoušků. Podíl na tom má i skutečnost, že je synem spolumajitele stáje Aston Martin, za kterou závodí. Podle některých má proto sedačku v F1 nezaslouženě.

Svým výkonem v prvním závodě sezony v Bahrajnu si však Stroll vysloužil velké uznání. Poté, co se krátce před sezonou zranil po pádu z kola a utrpěl několik několik zlomenin, musel Kanaďan vynechat testy a dlouho nebylo jisté, zda vůbec nastoupí do závodu na okruhu Shakir.

Rodák z Montrealu se však nejen díky práci lékařů, ale i svému odhodlání, dokázal nakonec zotavit do takové míry, že byl schopen absolvovat kompletní program Velké ceny Bahrajnu. Navíc se mu podařilo získat osm bodů za šesté místo v cíli.

K výkonu Strolla se nyní ve svém sloupku pro web stanice Sky Sports pochvalně vyjádřil i Martin Brundle, bývalý pilot F1 a současný televizní expert.

Bylo to vynikající

„To, co Lance absolvoval, aby se dostal na startovní rošt, natož aby dokončil závod před továrním mercedesem, bylo prostě vynikající až neuvěřitelné,“ napsal expilot Benettonu, McLarenu či Jordanu s více než 150 starty v královně motorsportu.

„Nechci, aby to vyznělo negativně k jeho předchozím výkonům, ale po tomto víkendu si Lance v mém hodnocení vůči němu výrazně polepšil. A to díky odhodlání řídit vůz navzdory zraněním zápěstí a palce na noze, kvůli kterým musel vynechat předsezónní testování. Takový přístup rád vidím,“ uvedl Brundle.

Vítěz 24hodinovky v Le Mans z roku 1990 zároveň dodal, že není třeba přemýšlet nad tím, jak by závod v Bahrajnu dopadl pro Aston Martin v případě, že by náraz Strolla do týmového kolegy Fernanda Alonsa ve čtvrté zatáčce prvního kola byl silnější a znamenal by poškození obou monopostů.