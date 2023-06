Marshall je pro McLaren skvělou posilou, je přesvědčen Norris

McLaren před několika dny ohlásil příchod inženýra Roba Marshalla, který dosud pracoval pro Red Bull. Jezdec Lando Norris tvrdí, že jde o důležitou posilu.

V rámci své 60leté historie tým McLaren v současné době neprožívá zrovna své nejlepší období. Stáj z Wokingu se trápí a krizi se snaží řešit velkými personálními změnami.

Do této strategie zapadá i nedávno ohlášený příchod respektovaného inženýra Roba Marshalla, který v posledních 17 letech pracoval pro Red Bull.

Novinka, že Marschall zamíří do McLarenu, velmi potěšila jezdce britské stáje Landa Norrise.

„Už jen ty jeho znalosti a odbornost. V Red Bullu působil mnoho let a zažil s ním spoustu úspěchů. Byl s těmi nejlepšími mozky v rámci formule 1 a rozhodně patří do této skupiny,“ uvedl Norris, kterého cituje Autosport, na adresu budoucího technického ředitele pro inženýrství a design týmu McLaren.

„Je to velká osobnost. Jde o velký podpis pro nás jako tým. Myslím, že je to někdo, ke komu bude spousta lidí v McLarenu vzhlížet, respektovat ho a tak dále,“ je přesvědčen britský závodík, který stále čeká na svůj premiérový triumf v královně motorsportu.

McLarenu věřím

Norris rovněž prohlásil, že má důvěru v personální změny, které momentálně v McLarenu pod taktovkou výkonného ředitele Zaka Browna probíhají.

„Řekl bych, že hodně. Nyní ještě více než v minulosti. Asi bych nikdy nechtěl říct, že v to nevěřím. Nikdy jsem to neřekl a asi ani neřeknu, ale rozhodně se od těch posledních změn odvíjí spousta dobrých věcí, ať už z hlediska nálady, atmosféry, ale zároveň i výkonů a věcí, na které se můžeme těšit do budoucna,“ dodal Norris.